La ciudad volverá a convertirse en escenario de la música y las tradiciones argentinas con la tercera edición de “De la Patria Mía”, el encuentro folclórico que ya empieza a consolidarse en el calendario cultural rosarino. La cita será el sábado 28 de febrero desde las 18.30 en el Predio Ferial del Parque Independencia, en el marco de las actividades por el Día de la Creación de la Bandera.

Con una programación que combina artistas consagrados y talentos locales, el festival contará con presentaciones de Campedrinos, Cuti y Roberto Carabajal, Lele Lovato, Monchito Merlo y Los Tabaleros, entre otros referentes del género.

El secretario de Cultura y Educación, Federico Valentini, remarcó que el objetivo es fortalecer una identidad propia en materia de festivales. Según expresó, la apuesta es que Rosario cuente con propuestas de calidad que crezcan año a año y convoquen tanto a vecinos como a visitantes de todo el país.

El predio abrirá sus puertas a las 18.30 con ingreso por bulevar Oroño al 2600. Además de los dos escenarios principales, el público podrá disfrutar de un patio de baile, ferias de emprendedores, espacios gastronómicos y talleres abiertos de danzas tradicionales –como zamba, gato, chamamé, tango y milonga– que se dictarán en distintos horarios de la noche.

La entrada será gratuita, pero requerirá retiro anticipado a través del sistema online habilitado por el municipio, con modalidad similar a la utilizada en otros eventos masivos de la ciudad. Cada ticket será personal e intransferible, mientras que los menores de 12 años podrán ingresar sin código QR.

Impulsado por la Municipalidad junto al Gobierno provincial y con el acompañamiento de empresas privadas, “De la Patria Mía” nació en 2023 y apunta a consolidarse como uno de los festivales folclóricos destacados del verano argentino, reafirmando el lugar de Rosario como plaza cultural de referencia. ​ ROSARIOPLUS