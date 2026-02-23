​[[{«value»:»

La campaña actual confirma que la agricultura digital dejó de ser una promesa para transformarse en una solución concreta y medible a campo.

En escenarios cada vez más complejos, donde la presión de malezas se intensifica y los márgenes se ajustan, la precisión en la toma de decisiones se vuelve determinante.

En ese contexto, el Mapeo Digital de Malezas (MDM) que ofrece xarvio® FIELD MANAGER, la plataforma digital de BASF, irrumpe como una tecnología disruptiva capaz de cambiar la manera en que se detectan, interpretan y controlan las malezas en los sistemas productivos argentinos.

Las siembras de soja tardías o “de segunda”, que hoy ocupan una porción significativa del área implantada a nivel nacional, enfrentan un desafío adicional.

Al coincidir sus estadios vegetativos tempranos —particularmente V2 y V3— con condiciones ambientales favorables para la emergencia de malezas, la competencia por agua, nutrientes y luz se vuelve temprana y agresiva.

Las temperaturas elevadas y la marcada irregularidad de las lluvias durante enero, con déficits significativos en gran parte de la región pampeana, generaron un escenario favorable para la emergencia escalonada de malezas, muchas de ellas con distintos niveles de tolerancia o resistencia a los herbicidas tradicionalmente utilizados.

MALEZAS CADA VEZ MÁS COMPLEJAS

El manejo de malezas en soja se ha convertido en uno de los principales factores que definen la eficiencia y la sustentabilidad del sistema. La falta de rotación de cultivos, sumada al uso reiterado de los mismos modos de acción, aceleró la selección de biotipos resistentes, incrementando la dificultad de control y los costos asociados.

En este escenario, especies como el Sorgo de Alepo (Sorghumhalepense), el Yuyo Colorado (Amaranthusspp.), la Flor de Santa Lucía (Commelina erecta), la Pata de Ganso (Eleusine indica), la Siempre Viva (Gomphrenaspp.) y el Capín (Echinochloa colona) consolidan su presencia en amplias regiones productivas.

A estas especies se suman, especialmente en zonas de Córdoba, malezas perennes como Cynodondactylon y Cynodonhirsutus—conocidas como gramón o gramilla— y ciperáceas como Cyperusesculentus y Cyperusrotundus, que complejizan aún más las estrategias de manejo por su capacidad de rebrote y persistencia.

El Sorgo de Alepo se mantiene como una de las gramíneas perennes más problemáticas del país. Con rebrote primaveral a partir de rizomas, infesta soja, maíz y girasol, y se encuentra ampliamente distribuido en la Pampa Húmeda, el NOA y el NEA.

La expansión de biotipos resistentes a glifosato, que ya abarcan cerca de 12 millones de hectáreas, obliga a repensar las estrategias de control y a intervenir de manera precisa y oportuna.

MÁS PREOCUPACIONES

La Flor de Santa Lucía, una maleza perenne y tolerante a glifosato, presenta una emergencia extendida desde fines de octubre hasta febrero. Su presencia es dominante en soja RR y maíz, donde comienza colonizando bordes de lotes y barbechos para luego avanzar hacia el interior. Actualmente, ocupa más del 80% de las áreas agrícolas relevadas, consolidándose como una de las especies más difíciles de erradicar.

El Yuyo Colorado, por su parte, se posiciona como el principal problema en soja y maíz a nivel nacional. Se trata de una latifoliada anual, con emergencias escalonadas desde septiembre y biotipos multirresistentes a glifosato, ALS y 2,4-D, entre otros. Su presencia se extiende sobre más de 25 millones de hectáreas y aparece tanto en barbechos como dentro del cultivo cuando fallan los herbicidas residuales.

La Pata de Ganso y el Capín comparten un comportamiento similar. Ambas gramíneas estivales emergen con fuerza luego de las primeras lluvias de primavera, concentrando la mayor parte de sus nacimientos antes de enero, aunque con un remanente de emergencia durante ese mes. Afectan principalmente a cultivos tardíos y se encuentran distribuidas en el NEA, centro de Córdoba, Santa Fe y NOA, con casos confirmados de resistencia a glifosato y a inhibidores de ACCasa.

La Siempre Viva, en tanto, es una maleza perenne altamente tolerante a glifosato, que se perpetúa a través de raíces engrosadas y forma manchones persistentes. Su presencia es frecuente en regiones cálidas del norte de Córdoba, Chaco y Santiago del Estero, tanto en barbechos largos como dentro del cultivo, donde su erradicación resulta particularmente compleja.

CÓMO FUNCIONA EL MDM EN EL CAMPO

Frente a este panorama, el Mapeo Digital de Malezas de xarvio® FIELD MANAGER aporta una respuesta concreta y basada en datos. La herramienta se apoya en la captura de imágenes aéreas mediante drones que sobrevuelan los lotes en barbecho y en situaciones de verde sobre verde, desde estadios tempranos hasta cultivos en V4.

Estas imágenes son procesadas por algoritmos de inteligencia artificial entrenados para identificar malezas en el lote, estimar su densidad y generar mapas de presión.

De manera automática, la plataforma transforma esa información en prescripciones de aplicación sectorizada, que permiten realizar tratamientos ON/OFF, aplicando herbicidas únicamente donde existe presencia efectiva de malezas. Esta capacidad de intervención localizada redefine el manejo, especialmente en soja tardía, donde el margen para errores es reducido y la eficiencia resulta clave.

Las evaluaciones realizadas en distintas regiones del país muestran que el MDM no solo mejora la eficacia del control, sino que también impacta de manera directa en la ecuación económica. La reducción significativa en el volumen de producto aplicado habilita estrategias agronómicas de mayor valor, como aplicaciones secuenciales o combinaciones de activos, que muchas veces se descartan por su costo cuando se realizan de forma convencional.

DECISIONES MÁS INTELIGENTES

El verdadero diferencial del MDM radica en su capacidad para ordenar la complejidad del sistema. Al identificar con precisión la distribución espacial de cada especie, el productor puede priorizar intervenciones, ajustar momentos de aplicación y rotar modos de acción de manera estratégica. Esto no solo mejora el control, sino que contribuye a reducir la presión de selección y a preservar la vida útil de las herramientas disponibles.

La tecnología permite, además, integrar el control químico con prácticas culturales, como rotaciones de cultivos, manejo de barbechos y uso de cultivos de cobertura, avanzando hacia esquemas de manejo más equilibrados y sustentables. En este sentido, el MDM se posiciona como un aliado clave para transformar datos en decisiones agronómicas concretas y efectivas.

Más allá del ahorro directo en insumos, el uso de MDM impacta positivamente en toda la logística del manejo de malezas. Menos pasadas de pulverizadora, menor consumo de agua, reducción de solapamientos y menor pisoteo del cultivo se traducen en beneficios operativos y ambientales tangibles. El costo del servicio, que incluye vuelo, procesamiento y generación de prescripciones, se ve ampliamente compensado por el ahorro logrado y por la mejora en la calidad de las decisiones.

La compatibilidad del sistema con los principales monitores y equipos de aplicación del mercado facilita su adopción sin necesidad de inversiones adicionales en maquinaria. El acompañamiento técnico a campo completa la propuesta, asegurando que la tecnología se implemente de manera correcta y alineada con los objetivos productivos de cada lote.

RECOMENDACIONES PARA UN CONTROL EFICIENTE

Un manejo exitoso de malezas en soja tardía comienza con un monitoreo temprano y sistemático, que permita identificar las emergencias en estadios V2–V3 y evitar la competencia inicial por recursos clave.

La rotación de modos de acción, combinando herbicidas pre y postemergentes, resulta fundamental para reducir el avance de resistencias. A su vez, el uso de cultivos de cobertura contribuye a disminuir la emergencia de malezas y a mejorar la salud del suelo.

Las aplicaciones dirigidas y oportunas, basadas en información precisa, permiten maximizar la eficacia, reducir dosis y minimizar riesgos de deriva. Integrar estas decisiones con prácticas culturales —como rotación de cultivos, manejo mecánico puntual y barbechos estratégicos— completa un enfoque integral, cuyo objetivo final es lograr un control eficaz sin comprometer la sustentabilidad del sistema productivo, preservando la biodiversidad y reduciendo la presión de selección gracias al aporte del MDM.

ESTRATEGIAS ESPECÍFICAS PARA CADA MALEZA

En un contexto de costos crecientes, presión de resistencia y mayores exigencias ambientales, el Mapeo Digital de Malezas se consolida como una herramienta estratégica para la agricultura argentina.

La detección temprana, el control localizado y la toma de decisiones basadas en información concreta marcan un punto de inflexión en el manejo de malezas y reflejan, de manera clara, el potencial real de la precisión digital aplicada al agro.

