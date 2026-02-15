Las tormentas llegaron a Rosario en las primeras horas de este domingo y, según el pronóstico oficial, persistirán durante toda la jornada bajo alerta meteorológica. El fenómeno afecta a la ciudad y la región con lluvias de variada intensidad y condiciones que podrían complicar la circulación y las actividades al aire libre.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se prevén precipitaciones abundantes en cortos períodos, acompañadas por frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas intensas que podrían alcanzar los 90 kilómetros por hora. En ese marco, recomiendan evitar transitar por zonas anegadas y asegurar objetos que puedan volarse.

En cuanto a los valores acumulados, se estiman entre 30 y 70 milímetros de lluvia, aunque podrían superarse de manera puntual en algunos sectores. La temperatura máxima prevista para este domingo es de 29 grados, en un contexto de elevada humedad e inestabilidad persistente.

El mal tiempo no se limitará al domingo. Las tormentas podrían continuar durante la tarde y la noche del lunes, aunque ya sin carácter de alerta. Sin embargo, la inestabilidad permanecerá al menos hasta mitad de semana, con mejoras temporarias y fenómenos de intensidad variable en distintos momentos. ​ ROSARIOPLUS