Comentarios

Historias relacionadas

La NASA no quiere despedirse todavía de la Estación Espacial Internacional. La idea de “aparcarla” en un puerto orbital vuelve a ganar fuerza antes de su destrucción

La NASA no quiere despedirse todavía de la Estación Espacial Internacional. La idea de “aparcarla” en un puerto orbital vuelve a ganar fuerza antes de su destrucción

Redacción 14/02/2026
Bitchat: la app de Jack Dorsey que busca cambiar la mensajería sin internet

Bitchat: la app de Jack Dorsey que busca cambiar la mensajería sin internet

Redacción 13/02/2026
No son las horas: el patrón oculto en el uso de pantallas que eleva el riesgo de depresión en adolescentes

No son las horas: el patrón oculto en el uso de pantallas que eleva el riesgo de depresión en adolescentes

Redacción 13/02/2026