China rompe un poder histórico en manos de Japón y Estados Unidos: ya puede fabricar la fibra de carbono más avanzada del mundo



Durante décadas, solo Japón y Estados Unidos dominaban la fibra de carbono “definitiva”, clave para aviones de combate, satélites y cohetes. China no podía comprarla. Así que decidió fabricar la suya… y lo logró en tiempo récord

Nota original en: GIZMODO