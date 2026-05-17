Rosario registraba a primera hora de este domingo una temperatura de 8,1 grados, aunque la sensación térmica descendía hasta los 4,8 debido al viento del sudeste, que soplaba a 23 kilómetros por hora. Además, la humedad alcanzaba el 92 por ciento y el cielo permanecía completamente cubierto, con presencia de lloviznas aisladas en distintos sectores de la ciudad.

Según el pronóstico oficial, durante la mañana persistían las probabilidades de precipitaciones, con valores de entre el 10 y el 40 por ciento. Sin embargo, hacia la tarde se esperaba una mejora gradual del tiempo, con cielo parcialmente nublado y una temperatura máxima prevista de 14 grados. Ya por la noche, las condiciones continuarían estables, con cielo algo nublado y descenso térmico.

El arranque de la semana mantendrá el ambiente frío durante las primeras horas del día, aunque sin lluvias importantes en el horizonte. Para el lunes se espera una mínima de 5 grados y una máxima de 16, mientras que el martes la temperatura podría trepar hasta los 19 grados. Entre miércoles y sábado continuarán las jornadas frescas, con máximas cercanas a los 16 o 17 grados y condiciones mayormente estables. ​ ROSARIOPLUS