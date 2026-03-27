Rompen el “límite físico” de la energía solar: logran un rendimiento cuántico del 130%



Un equipo internacional de científicos ha superado un límite histórico en la eficiencia de las células solares. Gracias a una innovadora técnica basada en física cuántica, lograron un rendimiento del 130%, abriendo la puerta a paneles de energía solar mucho más eficientes en el futuro.

Un avance que desafía el límite clásico de la energía solar

Durante décadas, la eficiencia de las células solares ha estado limitada por el llamado Shockley–Queisser limit, que establece que un fotón de luz solo puede generar un electrón útil. Este principio ha marcado el techo teórico de conversión energética en tecnologías solares tradicionales, donde el exceso de energía —especialmente de la luz de alta frecuencia— se pierde en forma de calor.

Sin embargo, un equipo conjunto de la Kyushu University y la Johannes Gutenberg University Mainz ha logrado romper este paradigma utilizando un fenómeno cuántico conocido como singlet fission.

Este proceso permite que un solo fotón genere dos excitaciones energéticas en lugar de una. En términos simples, convierte una partícula de luz en dos “portadores de energía”, duplicando potencialmente la eficiencia del sistema. Aunque esta idea ya se conocía desde hace años, uno de los mayores desafíos era capturar esa energía adicional sin perderla en el proceso.

El equipo logró superar este obstáculo mediante el uso de un innovador emisor basado en molibdeno, conocido como “spin-flip”. Este material permite reorganizar el estado cuántico de los electrones durante la absorción de luz, facilitando la captura eficiente de la energía generada por la fisión singlete.

Como resultado, los investigadores alcanzaron un rendimiento cuántico del 130%, lo que significa que por cada fotón absorbido se generaron aproximadamente 1,3 excitaciones energéticas. Este resultado no solo rompe el límite tradicional del 100%, sino que demuestra que es posible superar las restricciones clásicas de la física en sistemas solares.

Cómo funciona la innovación y su impacto en el futuro energético

El éxito de esta tecnología radica en la combinación de materiales avanzados y control cuántico preciso. En condiciones normales, un proceso llamado transferencia de energía de Förster suele interferir, “robando” la energía antes de que pueda ser aprovechada. Sin embargo, el nuevo sistema evita esta pérdida mediante una captura selectiva de la energía generada.

El uso de compuestos basados en molibdeno, junto con materiales como el tetraceno, permitió crear un sistema capaz de extraer eficientemente los excitones generados. Esta combinación optimiza el flujo de energía y reduce significativamente las pérdidas térmicas, uno de los principales problemas de las tecnologías solares convencionales.

Aunque el experimento se realizó en un entorno controlado (en solución), sus implicaciones son enormes. Los científicos estiman que este tipo de tecnología podría alcanzar en el futuro un rendimiento teórico cercano al 200%, lo que duplicaría la eficiencia de las células solares actuales.

El siguiente paso es trasladar este avance al estado sólido, es decir, integrarlo en dispositivos reales como paneles solares, LEDs e incluso tecnologías emergentes como computadoras cuánticas. Si se logra, podría revolucionar la generación de energía al permitir obtener más electricidad con la misma cantidad de luz solar.

Además, esta innovación podría acelerar la transición energética global, reduciendo la dependencia de combustibles fósiles y mejorando la viabilidad de las energías renovables a gran escala.

El logro de un rendimiento cuántico superior al 100% marca un punto de inflexión en la tecnología solar. Aunque aún está en fase experimental, este avance demuestra que es posible superar límites considerados fundamentales, acercando un futuro con energía más eficiente y sostenible.

Referencia:

Interesting Engineering/130% quantum yield: Singlet fission breaks 100% ‘physical ceiling’ for solar cells. Link

Fuente: CerebroDigital.net