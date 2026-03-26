Raimundo reconoció la trayectoria del histórico local gastronómico Mostaza



El intendente recibió a sus fundadores, Héctor Gatti y Olga Rico, luego de que el comercio cumpliera 30 años de trabajo ininterrumpidos. El mandatario destacó el esfuerzo y la continuidad de un emprendimiento familiar que es un emblema del rubro gastronómico en San Lorenzo.

El intendente Leonardo Raimundo brindó un reconocimiento a la trayectoria del tradicional comercio gastronómico Mostaza, que el 15 de marzo cumplió 30 años de trayectoria en su local de avenida San Martín 1764.

Este jueves, en la sala de Prensa, acompañado de la secretaria de Gobierno, Verónica Cittadini, el mandatario recibió a Héctor Gatti y Olga Rico, fundadores del emprendimiento, junto a su hijo Bruno, quien hoy continúa con el legado familiar junto a sus cuatro hermanos. En la ocasión, les entregó un presente y los felicitó por haber construido un emblema en un rubro exigente y de gran esfuerzo cotidiano.

La historia de Mostaza se remonta a fines de la década del 80, en un contexto económico adverso que llevó a la familia a reinventarse e iniciar un camino en la gastronomía a partir del trabajo diario y el compromiso compartido. A comienzos de los años 90 abrieron su primer local, El Litoral, sobre avenida San Martín al 2000, y el 15 de marzo de 1996 se trasladaron a su ubicación actual, donde consolidaron su crecimiento.

Con el paso de los años, el emprendimiento se posicionó como un referente local, especialmente por su amplia variedad de lomos, tipos de carne y métodos de cocción, rasgos que lo distinguen dentro de la oferta gastronómica de la ciudad.

De forma permanente la Municipalidad de San Lorenzo reconoce el valor de este tipo de iniciativas familiares, que forman parte de la identidad local y reflejan la cultura del trabajo y la perseverancia.