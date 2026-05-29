La reflexión sobre revolución y fenómenos psicosociales parte de una constatación central: los cambios sociales y culturales se están produciendo a una velocidad inédita, dificultando incluso su comprensión. Ya no se trata únicamente de procesos políticos tradicionales o de transformaciones dirigidas por estructuras partidarias o sindicales, sino de movimientos más difusos, emocionales y existenciales. En distintos países aparecen señales de malestar, cansancio y búsqueda de sentido que se expresan de maneras muy diversas: el voto “antisistema”, las protestas espontáneas, las nuevas formas de organización juvenil o incluso ciertos fenómenos colectivos que intentan explicar experiencias extraordinarias. Todo ello revela una sensibilidad social en transición, donde las personas perciben que las formas tradicionales de vida, representación y convivencia ya no alcanzan para responder a las necesidades actuales.

En varios lugares del mundo pueden observarse indicios de este proceso. En Bolivia, el levantamiento popular frente a problemas cotidianos como la gasolina adulterada mostró cómo una situación concreta puede activar rápidamente una reacción colectiva con capacidad de desestabilizar al poder. En Filipinas, sectores jóvenes de la Generación Z expresan desacuerdo con las estructuras heredadas y buscan nuevas formas de participación. En Estados Unidos, las protestas contra la guerra o contra políticas migratorias indican que incluso sociedades acostumbradas a la estabilidad comienzan a mostrar fisuras internas y necesidad de cambio. En Argentina, mientras tanto, muchas personas viven una revolución más interna y subjetiva: cuestionan las formas tradicionales de hacer política, descreen de instituciones religiosas o partidarias y comienzan a preguntarse cómo construir otro modo de vida más humano y coherente.

Al mismo tiempo, aparecen respuestas concretas y comunitarias que podrían anticipar nuevas formas de organización social. Espacios educativos alternativos, comunidades alejadas de los grandes centros urbanos, grupos de medicina alternativa, teatro-foro, cine-foro y redes de intercambio de conocimientos entre generaciones muestran intentos de reconstruir vínculos humanos más directos y solidarios. Tal vez uno de los fenómenos psicosociales más importantes de esta época sea precisamente el pasaje desde el individualismo y la fragmentación hacia nuevas búsquedas de comunidad, sentido y protagonismo personal. La revolución, en este contexto, no parece surgir únicamente desde la confrontación política clásica, sino también desde cambios profundos en la sensibilidad, en las relaciones humanas y en la manera en que las personas imaginan el futuro y desean vivir.

Nelsy Lizarazo



Nota Original en: PRESSENZA.COM