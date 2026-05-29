Programa 12 de CONEXION

VIDEO: CONEXION programa 12. Emitido el 28 de Mayo 2026 desde los estudios de Radio Universal 95.3 FM, San Lorenzo, provincia de Santa Fe, Argentina.

CONEXION Programa 12

Los Temas y Experiencias que nos conectan. Una Mirada Humanista de la Actualidad. Opiniones y mucho más sobre el futuro de nuestra sociedad

Jueves de 18 a 20 hs. hora argentina.

Produce y Conduce: Gabriel Gómez Fiori.

Co-Producción: Irene Margarita Schmidt

Radio Universal 95.3 FM

radiouniversal.com.ar

En este programa:

SILO: Entrevista en Buenos Aires por Mónica Mihanovich, en Octubre de 1969. Exclentes preguntas (y respuestas).

Irene Margarita Schmnidt: sus micros «Espejo del Cosmos» reinventando la astrología para que el Destino pase a estar en tus propias manos.

Javier Belda: Geopolítica. «Acuerdos de Abraham».

Dra. Romina Kunz: Consejos a trabajadores.

Charla de Irene y Gabriel sobre Modelos Sociales y Económicos y la necesidad de que las diferencias se conozcan masivamente.

Psicóloga Humanista Leticia García Farías: Reflexiones sobre el crecimiento del Neo-Fascismo y la violencia social, y la salida noviolenta para retomar el desarrollo.

Conducen: Gabriel Gomez Fiori e Irene Margarita Schmidt

Los Jueves de 18 a 20 hs por RADIO UNIVERSAL

Emitido el 28 de Mayo de 2026 desde los estudios de Radio Universal en el Centro Cultural Municipal de San Lorenzo. SantFe. Argentina.

Al aire por FM 95.3

En internet: Audio por radiouniversal.com.ar

Lista «CONEXION» en Youtube

Canal del grupo Nuevaregion en Youtube

—

Canal de Videos de NUEVAREGION.COM

Humanismo, No Violencia, Medio Ambiente, Espiritualidad, Actualidad, Opinión y mucho más en www.nuevaregion.com