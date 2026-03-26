Raimundo solicitó a la provincia que amplíe el número de bancos de escuelas secundarias en San Lorenzo



En una reunión con el ministro de Educación, José Goity, el mandatario planteó la necesidad de más cupos. El pedido apunta a ampliar la oferta en el nivel secundario con el aporte de un nuevo fondo provincial, enfocado en el fortalecimiento de la educación técnica.

El intendente Leonardo Raimundo mantuvo una reunión con el ministro de Educación de la provincia, José Goity, a quien le trasladó una preocupación central para la comunidad educativa de San Lorenzo: la falta de bancos en el nivel secundario, especialmente en las escuelas técnicas. Del encuentro, desarrollado en la sede del gobierno provincial en Rosario, también participaron el concejal Hernán Ore y la diputada provincial Silvana Di Stéfano.

“Le llevamos al ministro una problemática que, si bien excede las responsabilidades del municipio, nos interpela como autoridades y como vecinos”, explicó Raimundo. En ese sentido, además, subrayó que la demanda de vacantes se hace más evidente en las instituciones técnicas.

Durante la reunión, el intendente solicitó que, a partir del nuevo fondo provincial específico para educación técnica, se diseñe un plan progresivo de ampliación de cupos. “Sabemos que es un proceso que llevará tiempo, pero es necesario empezar a dar respuestas concretas a una problemática seria”, sostuvo.

Por su parte, el presidente del Concejo, Hernán Ore, valoró los avances en infraestructura escolar que viene efectuando la provincia, aunque remarcó la urgencia de atender este aspecto. “Acompañé este pedido del intendente porque entendemos que es un tema fundamental. Creemos que paulatinamente vamos a ir encontrando soluciones a este inconveniente”, afirmó.

El planteo se enmarca en un contexto donde la educación técnica gana protagonismo como herramienta clave para la inserción laboral y el desarrollo productivo local, lo que refuerza la necesidad de ampliar las oportunidades de acceso para los jóvenes de San Lorenzo.