PRESSENZA – Humanismo y Espiritualidad.

Recuperar un legado olvidado

La gente a menudo discute sobre el presente apelando al pasado: historia, tradición, identidad. Pero, ¿y si las cifras que heredamos no estuvieran destinadas a anclarnos en lo que ha sido, sino a ayudarnos a avanzar hacia lo que podría ser?

¿Qué pasa si Abraham no es solo una figura para recordar, sino una para seguir adelante?

Hace más de 4.000 años, Abraham (hebreo: אַבְרָהָם; árabe: إِبْرَاهِيم, Ibrahim), una de las figuras más influyentes de la historia religiosa, surgió como un patriarca fundacional de las tradiciones monoteístas, el judaísmo, el cristianismo y el Islam, que en conjunto son seguidas por más de cuatro mil millones de personas hoy.

Y sin embargo, hoy en día, los “hijos de Abraham” —más de la mitad de la humanidad— a menudo están en conflicto entre sí. Lo que debería ser una fuente de comunión, en muchos casos, se ha convertido en una fuente de división. ¿Qué hemos perdido?

Abraham creció en una cultura politeísta en Ur (en lo que hoy es Irak). Su primer gran acto fue rechazar la religión de sus antepasados y volverse hacia la creencia en un solo Dios. La tradición islámica relata esto vívidamente: cuando era joven, Abraham rompió los ídolos en el taller de su padre, preguntando: “¿Cómo puedes adorar lo que tú mismo has hecho?” Esto requería un enorme coraje moral, ir en contra de la familia, la cultura y la sociedad. Se convierte en el arquetipo de la persona que piensa de forma independiente y sigue la verdad dondequiera que conduzca.

Una de sus cualidades más célebres fue su generosidad hacia los desconocidos. Se opuso a la injusticia, incluso intercediendo a favor de los inocentes, mostrando que la verdadera fe no es una sumisión ciega, sino que lleva dentro de sí una pasión por la justicia. Cuando surgió el conflicto entre sus pastores y los de Lot, Abraham eligió la paz sobre la ventaja personal, ofreciendo a Lot la primera opción de la tierra. Evitó el conflicto tribal y buscó la reconciliación sobre el dominio.

Estos no son detalles menores. Forman una visión ética coherente: coraje en la búsqueda de la verdad, apertura al otro y un compromiso con la paz por sobre el poder.

“Por medio de vosotros, todas las familias de la tierra serán bendecidas.” — Génesis 12:3

Los valores de Abraham nunca fueron pensados para una sola tribu. Su historia apunta hacia una humanidad compartida, una dignidad común y la convicción de que la fidelidad de una persona puede convertirse en una bendición para el mundo entero.

Si este es el Abraham que heredamos, no un patriarca tribal, sino un pionero moral, entonces el punto no es simplemente venerarlo, sino preguntar qué nos exige su legado actualmente.

¿Cómo sería un Abraham moderno?

Un Abraham moderno no sería necesariamente una figura religiosa en el sentido tradicional, sino un buscador de la verdad más allá del dogma, alguien dispuesto a cuestionar las creencias heredadas en busca de una verdad más profunda y universal. Al igual que la antigua figura que dejó a Ur sin un mapa, esta persona abrazaría la condición del migrante, una casa en movimiento en lugar de fronteras, mientras mantendría una clara brújula moral.

Sería un constructor de puentes, capaz de habitar el espacio entre las diferencias y transformar la división en diálogo. Guiado no por el miedo, sino por una visión del futuro, defendería los principios éticos incluso cuando ello exige coraje personal, defendiendo la justicia como lo hizo Abraham una vez cuando argumentó en nombre de desconocidos.

Al dar un paso atrás, lo que hace que la historia de Abraham sea tan poderosa es que encarna uno de los arquetipos más profundos de la humanidad: la persona que abandona el mundo familiar y camina hacia un futuro desconocido guiado únicamente por la búsqueda de Sentido. Su viaje no fue definido por el pasado que dejó atrás, sino por un futuro que intuía.

Ese arquetipo todavía está vivo hoy en día, en aquellos que trabajan por la cooperación global, la unidad humana y una civilización que va más allá de las divisiones tribales. Estas son personas que tienen una convicción tranquila pero firme de que la humanidad comparte un destino común.

En ese sentido, Abraham no es solo el padre de tres religiones, sino una figura que hace gestos hacia una comunidad humana universal, una en la que el movimiento de lo particular a lo universal no es una anomalía, sino la condición misma de ser humano.

Tal vez Abraham no pertenece solo al pasado, sino a un futuro que todavía se está desarrollando a través de nosotros.

David Andersson

Fuente: PRESSENZA.COMLeer más