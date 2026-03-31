Raimundo: “San Lorenzo eligió el camino de administrar con seriedad, sostener el equilibrio y cuidar a la comunidad”



El intendente abrió las sesiones ordinarias del Concejo con un minucioso informe del estado general de la administración. Además presentó un paquete de anuncios en materia de obra pública, modernización del Estado, fortalecimiento de servicios y desarrollo productivo.

El intendente Leonardo Raimundo inauguró este lunes las sesiones ordinarias del Concejo Municipal y presentó ante los concejales un minucioso informe sobre el estado general de la administración, de acuerdo a lo que establece la Ley Orgánica de Municipalidades 2756. En un discurso que duró 45 minutos, expuso un resumen de las principales acciones del Ejecutivo en 2025 y realizó importantes anuncios para el año en curso.

En su mensaje, el mandatario sostuvo que “en tiempos en los que se naturaliza la improvisación, San Lorenzo eligió otro camino: administrar con seriedad, planificar con criterio, sostener el equilibrio y cuidar a la comunidad”. En este sentido, remarcó que el orden económico y la autonomía financiera son condiciones indispensables para evitar la improvisación y garantizar políticas sostenidas en el tiempo.

Bajo ese enfoque, Raimundo trazó los principales ejes de trabajo para el año en curso, con un paquete de anuncios que combina modernización del Estado, obra pública, fortalecimiento de servicios y desarrollo productivo.

Uno de los puntos centrales será la digitalización de la administración municipal. En ese sentido, anticipó la creación de una aplicación oficial con sistema de trámites digitales y la incorporación progresiva de inteligencia artificial para mejorar la agilidad, la transparencia y la trazabilidad de los procesos.

En paralelo, el intendente confirmó la continuidad de intervenciones en el Palacio Municipal, con la remodelación del área de Licencias de Conducir, y la profundización de herramientas digitales, en línea con un esquema de gestión orientado a la eficiencia.

En materia de infraestructura, el plan contempla obras de iluminación, pavimentación y movilidad urbana en distintos sectores de la ciudad. Entre ellas, se destacan trabajos en calles San Juan, Biraghi y Binner hasta la ruta AO12, el asfaltado de Hipólito Yrigoyen y General López, la ampliación de bicisendas y la reparación del puente Homero Manzi.

También se proyectan nuevas veredas en el centro comercial, mejoras en plazas, la plantación de mil árboles y el objetivo de alcanzar la cobertura total con alumbrado LED. A esto se sumará una obra trascendental: la ampliación de la red cloacal en los barrios Islas Malvinas y Norte.

En cuanto a los servicios, Raimundo anunció el fortalecimiento de áreas operativas como Control Urbano, con más equipamiento, capacitación y presencia en la calle, además de la incorporación de unidades de traslado.

Asimismo, adelantó la finalización de las obras en el CIC de barrio Mitre, que incluyen la construcción de la farmacia municipal y nuevos consultorios. Por otra parte destacó la pronta inauguración de un jardín maternal modelo en zona sur.

El plan de gobierno para 2026 incluye además el impulso al turismo industrial, el fortalecimiento del circuito histórico y religioso y el aprovechamiento del río Paraná como eje estratégico.

Finalmente, Raimundo ratificó el acompañamiento a importantes proyectos de inversión en hotelería, comercio y entretenimiento, y destacó el desarrollo de Santa Fe Bio, que prevé una inversión de 400 millones de dólares para la producción de combustible para aviación.

“El desafío es sostener un municipio ágil, con capacidad de respuesta y con un rumbo claro”, afirmó el intendente, quien cerró su discurso con la invitación a “seguir trabajando para que San Lorenzo sea la mejor ciudad de la provincia”.

El acto, encabezado por el presidente del cuerpo, Hernán Ore, se desarrolló en un marco institucional que incluyó la interpretación del himno por parte del joven cantante Máximo Coniglio, mientras que el cierre estuvo a cargo de Francesca Tombolini con la entonación de la Marcha San Lorenzo.