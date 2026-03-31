La escuela Nº 1291 incorporará equipos de aire acondicionado a sus instalaciones



El establecimiento recibió $11.220.376 del Fondo de Asistencia Educativa que sustenta la Municipalidad de San Lorenzo. Con estos recursos comprará e instalará 14 acondicionadores de aire de 3.400 frigorías.

Este martes por la mañana el intendente Leonardo Raimundo recibió a las autoridades de la escuela Nº 1291 Brigadier Estanislao López, a quienes les entregó un aporte de $11.220.376 correspondiente al Fondo de Asistencia Educativa. Con estos recursos, el establecimiento incorporará 14 equipos de aire acondicionado para sus diferentes salones.

Con este proyecto, que estaba pendiente de aprobación ministerial, la Municipalidad completó el pago del FAE 2025.

Raimundo destacó el carácter “transparente, equitativo y democrático de este mecanismo mediante el cual las comunidades escolares deciden la distribución de los fondos”. “La Municipalidad, por su parte, cumple con la normativa vigente, pagando en tiempo y forma para garantizar la disponibilidad de los recursos y, en definitiva, la óptima condición de los espacios educativos”, concluyó.

En el encuentro, acompañó al mandatario la coordinadora de Jardines Maternales, Gabriela Oeschger.