Raimundo recorrió la futura biorrefinería Santa Fe Bio, que se levanta en el predio de la histórica destilería de YPF



Con una inversión de 400 millones de dólares, la obra reactivará la planta para producir biocombustible sostenible destinado a la aviación mundial. En abril comienza la construcción del primer módulo industrial, con la idea de que la producción se ponga en marcha a mediados de 2027.

Este miércoles el intendente Leonardo Raimundo participó de una recorrida por la nueva planta industrial que se levanta en el predio de la destilería de San Lorenzo, con el objeto de reactivar su funcionamiento y convertirla en un centro de producción de biocombustibles sostenibles. La iniciativa forma parte del proyecto Santa Fe Bio, que demandará una inversión total de 400 millones de dólares, y es liderada por YPF y otros socios privados.

Según informaron las autoridades de la firma, que acompañaron a Raimundo, en abril comenzará la construcción del primer módulo, destinado a la fabricación de combustible de origen biológico reciclado, a partir de grasas animales y aceites vegetales usados, orientado principalmente al mercado de la aeronavegación internacional.

La iniciativa se desarrolla sobre la histórica destilería de San Lorenzo, ubicada sobre ruta 11 e inactiva desde 2018, y busca reconvertirla en una biorrefinería de última generación especializada en biocombustibles sostenibles para aviación -conocidos como SAF (Sustainable Aviation Fuel)- aprovechando su ubicación estratégica, cerca de centros productivos y con acceso portuario para facilitar la exportación.

Raimundo estuvo acompañado durante la recorrida por el subsecretario de la Producción, Damián Perassi, y directivos de la empresa, con quienes conversó sobre los plazos de obra, la generación de empleo y el impacto productivo que tendrá la reconversión industrial en la región. Según las previsiones oficiales, la nueva planta no solo impulsará la actividad económica local, sino que posicionará a la provincia como un referente en la transición energética y la producción de energías limpias a nivel global.

El proyecto Santa Fe Bio, que ya fue aprobado por el directorio de YPF y cuenta con respaldo dentro del Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI), contempla la transformación de la infraestructura existente y la construcción de instalaciones para pretratamiento de materias primas y la operación de la biorrefinería, con el objetivo puesto en los mercados internacionales más exigentes.