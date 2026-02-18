La producción de carne porcina inició el 2026 con crecimiento, según un informe de la Asociación Pormag, que agrupa a productores para la comercialización conjunta de cerdos magros.

En base a datos de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca (SAGYP), Pormag puntualizó que en enero se faenaron 715.680 animales, en su gran mayoría capones, lo que representa un crecimiento del 7,4% con respecto al mismo mes del 2025.

De este modo, la carne porcina sigue ganando espacio y supliendo el retroceso de la bovina, que en enero mostró una baja del 11,8%, de acuerdo con un reciente reporte del Consorcio de Exportadores de Carnes Bovinas ABC.

MÁS OFERTA DE CARNE PORCINA

De acuerdo con los datos de Pormag, en términos reales se faenaron en enero unos 50.000 ejemplares más que en el comienzo del año pasado, y la curva de expansión que viene mostrando la actividad hace años se observa en que, si la comparación es con 2024, son casi 80.000 cerdos más.

Y a esto hay que sumar otro dato clave: la oferta de carne porcina no solo crece por la cantidad de cabezas faenadas, sino también por el mayor peso unitario de cada una de ellas.

Cada capón faenado tipificado tuvo un peso promedio de 117,6 kilogramos en este inicio de 2026, contra 115,4 kilos de un año atrás.

En otras palabras, significa que la oferta de carne de cerdo aumentó de unos 77 millones de kilos en enero de 2025 a más de 84 millones de kilos en el último mes; es decir, cerca de un 10% de incremento.

Con información de INFOCAMPO

