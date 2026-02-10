Raimundo recibió al niño Giovanni Maldonado, que se destaca en competencias de karting a nivel provincial



Con 9 años, y a tan solo 5 meses de incursionar en la disciplina, Giovanni demuestra grandes destrezas. De hecho, en sus dos últimas carreras alcanzó la segunda posición.

El intendente Leonardo Raimundo recibió a Giovanni Maldonado, que a sus 9 años ya se destaca en competencias de karting a nivel provincial. Del encuentro, desarrollado en la Sala de Prensa de la Municipalidad, también participaron los papás del niño, el presidente del Concejo Municipal, Hernán Ore, y la concejala Gimena Bulla.

A tan solo 5 meses de incursionar en la disciplina, Giovanni demuestra grandes destrezas y en sus dos últimas carreras, desarrolladas en la localidad de Totoras, alcanzó la segunda posición.

El primer mandatario local lo felicitó por sus logros y lo alentó a seguir disfrutando de la actividad deportiva.

Los próximos desafíos del joven piloto, en la categoría Pre Escuela del KDC Santafesino, serán los días 20, 21 y 22 de febrero en Las Parejas.