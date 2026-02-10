Los alimentos adecuados pueden ayudarte a aprovechar al máximo tu esfuerzo y mejorar tus resultados. Te dejamos algunas opciones clave para que armes tu comida pre-entreno y te asegures de rendir al 100%.

Hidratación: lo básico para el rendimiento

Mantenerte bien hidratado antes de entrenar es clave para evitar la fatiga y el cansancio prematuro. El agua es lo más básico, pero las bebidas isotónicas también pueden ser útiles para reponer electrolitos, especialmente si entrenás en ambientes calurosos o si tu entrenamiento es largo.

Carbohidratos complejos: energía sostenida

Los carbohidratos son la principal fuente de energía durante el ejercicio. Los carbohidratos complejos, como los integrales, liberan energía de forma más constante, ideal para entrenamientos largos o intensos.

Avena : rica en fibra y carbohidratos de liberación lenta.

: rica en fibra y carbohidratos de liberación lenta. Batatas : excelente fuente de energía con bajo índice glucémico.

: excelente fuente de energía con bajo índice glucémico. Pan integral: aporta energía de forma sostenida sin picos de azúcar en sangre.

Frutas: vitaminas y energía natural

Las frutas aportan vitaminas, minerales y carbohidratos simples que se digieren rápidamente y te dan ese empujón de energía necesario para entrenar.

Bananas : son una excelente fuente de potasio, esencial para evitar calambres.

: son una excelente fuente de potasio, esencial para evitar calambres. Manzanas : ricas en fibra y antioxidantes.

: ricas en fibra y antioxidantes. Frambuesas y fresas: bajas en calorías y llenas de antioxidantes.

Ejemplos de menú pre-entreno:

Opción 1 : Avena con rodajas de banana, un puñado de almendras y una taza de té verde.

: Avena con rodajas de banana, un puñado de almendras y una taza de té verde. Opción 2 : Tostadas de pan integral con alguna mermelada y una fruta.

: Tostadas de pan integral con alguna mermelada y una fruta. Opción 3: Batido de proteínas con espinacas, banana y un puñado de nueces.

¿Cuándo comer antes de entrenar?

Lo ideal es consumir tu comida pre-entreno entre 1 y 2 horas antes de la actividad física. De esta forma, le das tiempo a tu cuerpo para digerir y aprovechar los nutrientes durante el entrenamiento.

Nota original: vidaysalud.com