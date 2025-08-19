Raimundo otorgó un reconocimiento a Héctor Gallucci, gran impulsor del deporte infantil y comunitario en San Lorenzo



El intendente le entregó un Diploma de Honor con la leyenda «Director de Deportes ad aeternum». “Es una alegría inmensa, un premio imborrable”, expresó Héctor.

El intendente Leonardo Raimundo otorgó un reconocimiento a Héctor Gallucci, pionero del deporte infantil y comunitario en la ciudad de San Lorenzo. Del encuentro, celebrado este martes en la Sala de Prensa, también participaron el subsecretario de Deportes, Roque Caballero; y el secretario de Coordinación General, Alejandro Cabral.

El mandatario le entregó al querido vecino sanlorencino, de 93 años, un Diploma de Honor con la leyenda «Director de Deportes in aeternum» junto a dos fotografías, una del Sargento Cabral y otra del agasajado durante el acto en el que se le asignó su nombre al estadio cubierto del Polideportivo Municipal.

“Es un reconocimiento por todo lo que Héctor hizo durante muchos años por el deporte infantil. Los interbarriales, las primeras colonias de vacaciones, los empezó este hombre en la década del 80. Es un ejemplo, una persona de bien, y quería compartir este momento con él”, expresó Raimundo.

Por su parte, Gallucci, manifestó: “Para mí es una alegría inmensa. Es un premio que me ha dado la vida por lo que yo hice con el objetivo final de lograr la felicidad del niño a través del deporte y, finalmente, sacarlo de la calle. Les digo gracias por esto que me han dado, que quizás para ustedes no es nada, pero para mí es imborrable”.

Raimundo otorgó un reconocimiento a Héctor Gallucci, gran impulsor del deporte infantil y comunitario en San Lorenzo .