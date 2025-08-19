Meta no quiere la mejor IA: quiere la más adictiva para que nunca salgas de sus redes



Zuckerberg lo tiene claro: no necesita crear la inteligencia artificial más avanzada del mundo, sino la más entretenida. Con Meta AI integrada en Facebook, Instagram y WhatsApp, su objetivo es mantenerte dentro, generando y consumiendo contenido sin descanso. Una estrategia polémica que redefine la batalla tecnológica.

