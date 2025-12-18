Raimundo entregó reconocimientos a alumnos de la Escuela de Karate Municipal que brillaron en Rosario



El primer mandatario local les entregó copias del decreto que declaró de interés deportivo su participación en el Torneo Karate Canalla 2025. La delegación sanlorencina obtuvo cinco medallas y varios podios en distintas categorías.

El intendente Raimundo recibió a alumnos de la Escuela Municipal de Karate Shito Ryu Dojo Shoko Sato y les entregó copias del decreto que formalizó el reconocimiento por su sobresaliente desempeño en el Torneo Karate Canalla 2025, desarrollado en el club Rosario Central. El encuentro tuvo lugar en la sala de Prensa municipal, con la presencia del sensei Omar Sanvido.

El mandatario felicitó a los deportistas por los resultados alcanzados en representación de San Lorenzo, expresó su orgullo por el compromiso demostrado y destacó el valor formativo de las artes marciales. En ese sentido, remarcó que el karate no solo fortalece el aspecto deportivo, sino que también promueve la disciplina, el respeto y valores fundamentales para la vida en comunidad.

La distinción fue otorgada mediante el Decreto Nº 764, que declaró de interés deportivo las actividades desarrolladas por la Escuela Municipal de Karate, especialmente por su participación en el certamen celebrado en Central. En dicho torneo, los alumnos tuvieron destacadas actuaciones y se subieron a múltiples podios en diferentes categorías, bajo la conducción del sensei Sanvido, a cargo de la escuela.

Los alumnos reconocidos fueron Juanita Denis, subcampeona en combate; Nahiara Álvarez, por su presentación en kata; Lourdes Palermo, campeona en combate en la categoría cadetes femenino; Renzo Broin, tercer puesto en combate juvenil; Gianluca Rodena, tercer puesto en kata cintos negros; y Thomas Aguilar, tercer puesto en combate en cintos negros mayores. Asimismo, la Escuela Municipal de Karate participó con demostraciones en el Encuentro Deportivo “Jugarte, el Arte de jugar” y el pasado 9 de noviembre realizó su examen anual en el Centro Cultural y Educativo Municipal.

Actualmente, más de 80 chicos, jóvenes y adultos practican karate de manera gratuita en la Escuela Municipal de la disciplina. Las actividades se desarrollan en el Polifuncional del barrio José Hernández para los principiantes, en las vecinales de los barrios Mitre y Alem para los alumnos avanzados, y en el Centro Cultural para los cinturones negros.