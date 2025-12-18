En un evento realizado en el predio del Hipódromo de Rosario, donde el equipo disputará sus partidos como local, la franquicia del Litoral presentó oficialmente las cuatro camisetas que vestirá en su temporada debut. El acto reunió a destacadas figuras del rugby de la región y marcó un momento clave en el desarrollo del proyecto deportivo.

La presentación significó un hito en la consolidación de Capibaras XV, una iniciativa que busca construir una franquicia de alto rendimiento, con identidad regional y proyección nacional.

“Esta camiseta no es solo un diseño: es identidad, pertenencia y el inicio de una etapa histórica para Capibaras XV y para el rugby del Litoral”, destacaron desde la organización durante el evento.

Del encuentro participaron el intendente de Rosario, Pablo Javkin; el secretario de Deportes de la provincia, Fernando Maletti; el presidente de la UAR, Gabriel Travaglini; el presidente de Sudamérica Rugby, Marcelo Calandra; Martín Vergara por la Unión Rosarina; Martín Cipriani por la Unión Entrerriana; Enrique Patrizi por la Unión Santafesina, y el CEO de la franquicia, Carlos Fertonani.

La presentación contó con la conducción del periodista de ESPN Martín Albert y, por primera vez, reunió públicamente a todo el staff completo que acompañará al plantel en la competencia, encabezado por el head coach Nicolás Galatro, reforzando la estructura profesional del equipo.

“Contar con un staff definido y trabajar desde este espacio como sede local nos permite planificar a largo plazo y sostener un proyecto serio, con bases sólidas”, señalaron desde el cuerpo técnico.

CUATRO PIELES

La indumentaria, producida por Canterbury, cuenta con cuatro modelos para esta primera temporada. Todas las camisetas fueron presentadas por referentes del rugby rosarino e integrantes del staff.

La camiseta de entrenamiento fue exhibida por Franco Massuco (Caranchos), Federico “Cuchillo” González (Provincial) y Leo Senatore, embajador de Capibaras XV.

La camiseta suplente, blanca con vivos azules y rojos, fue presentada por Gonzalo Romero Acuña (GER) y Juan Pablo Estellés (Atlético del Rosario), junto a Maximiliano Bustos.

La presentación de la camiseta titular, azul con vivos rojos y azules, contó con la participación de Francisco Cúneo (Old Resian) y Gallo Della Vedova (Universitario de Rosario), acompañados por Nicolás Vergallo.

La camiseta alternativa es la de diseño más disruptivo. Presenta cuadrantes en celeste, azul, verde y rojo, con vivos blancos, combinando los colores de las uniones de Rosario, Santa Fe y Entre Ríos. Además, incorpora el novedoso escudo de Rugby Litoral en el pecho. En la primera imagen oficial de este diseño posaron los jugadores de Los Pumas Emiliano Boffelli, en representación de Duendes; “Peto” Crexell, por Jockey Club; y el head coach Nicolás Galatro.

LOS QUE ACOMPAÑAN LA PASIÓN

Las camisetas lucen los logos de Lecosur Marport, La Segunda, Núcleo Fit, Test Match y Stella Artois, sponsors cuyo aporte resulta indispensable para concretar el sueño de contar con un equipo profesional de la región compitiendo al máximo nivel continental.

La elección del Hipódromo de Rosario como sede local responde a una estrategia de crecimiento que apunta a fortalecer el vínculo con la ciudad y ofrecer un espacio adecuado tanto para el desarrollo deportivo como para la experiencia del público.

“Queremos que Capibaras XV sea una franquicia que represente al Litoral dentro y fuera de la cancha, con trabajo, compromiso y una identidad clara”, concluyeron desde la organización. ​ ROSARIOPLUS