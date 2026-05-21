Raimundo distinguió a los estudiantes que impactaron al mundo con una emocionante canción



La versión de “Stop crying your heart out”, de la banda Oasis, fue realizada por alumnos de 5º y 6º grado del colegio Santa Rosa de Viterbo junto al coro de la escuela San Carlos. La producción audiovisual tuvo repercusión mundial tras ser compartida en redes por Liam Gallagher. El proyecto educativo, a cargo del profesor Pablo Parente, fue declarado de interés cultural.

El intendente Leonardo Raimundo encabezó este jueves por la mañana, en el patio del Convento San Carlos, el reconocimiento a un grupo de alumnos sanlorencinos que alcanzó notoriedad mundial con una producción audiovisual grabada en el histórico espacio sanlorencino. La interpretación de “Stop crying your heart out” -difundida en redes por Liam Gallagher, uno de los integrantes de Oasis- fue declarada de interés cultural por la Municipalidad de San Lorenzo.

El proyecto educativo, impulsado por el profesor Pablo Parente, reunió a alumnos de 5º y 6º grado del colegio Santa Rosa de Viterbo y al coro de la escuela San Carlos, promoviendo la integración entre instituciones educativas a través de la música y la producción audiovisual.

Durante el encuentro, Raimundo destacó el trabajo de la comunidad educativa y el significado profundo de la experiencia para los alumnos. “Los ‘me gusta’ están buenos, pero lo más importante es lo que ustedes sienten al ver lo que hicieron, lo que sentimos los sanlorencinos al vernos reflejados en una obra universal, que trascendió fronteras, hecha por chicos de nuestra ciudad. Nos da esperanza. Dios quiera que siempre guarden ese corazón y ese espíritu”, manifestó.

Por su parte, el presidente del Concejo Municipal, Hernán Ore, expresó: “La verdad que para nosotros es un gusto enorme. Que sucedan estas cosas en las escuelas es muy importante. Demostramos que la cultura, la educación y lo que se hace con el corazón puede tener mucho impacto y ustedes son los protagonistas. Así que estamos muy orgullosos de cada uno de ustedes”.

“Lograron algo muy importante, chicos, que es hacer un proyecto con el profe, ponerle alas y que vuele a todo el mundo. Son los mejores embajadores que tiene la ciudad de San Lorenzo”, agregó.

Luego de las palabras de Ore y Raimundo, los alumnos realizaron una emotiva interpretación en vivo del tema y recibieron presentes entregados por integrantes del Ejecutivo municipal.

El decreto mediante el cual se efectuó el reconocimiento establece que el proyecto se destaca por su “calidad artística y por transmitir un mensaje de unión, sensibilidad y trabajo colectivo”. Asimismo, subraya la tarea de Pablo Parente, quien “logró combinar la enseñanza musical con la producción audiovisual, acercando a los chicos a expresiones culturales que forman parte del patrimonio artístico de distintas generaciones”.