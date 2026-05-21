Por Cristian Ibarra | SintesisDeportiva.com.ar



El Selectivo 2015 de la Liga ARFI tuvo este pasado miércoles su primera práctica oficial en el predio de Pase a la Red de San Lorenzo, dando inicio a un nuevo proyecto formativo que busca potenciar a los jóvenes talentos de la región.

lectivo 2015

Con una importante convocatoria de chicos de distintos clubes, el entrenamiento estuvo encabezado por los entrenadores Matías Pincini y Sebastián Torales, quienes destacaron el entusiasmo y el compromiso mostrado por los jugadores en este primer encuentro.

Pincini expresó su alegría por comenzar esta experiencia al frente del selectivo:

“Hermosa la experiencia, la verdad que una linda convocatoria de chicos. Lo importante era que ellos nos puedan conocer y empezar a conocernos mejor entre todos”.

Además, remarcó la importancia de continuar sumando entrenamientos para fortalecer el grupo y seguir creciendo desde lo futbolístico y humano.

Por su parte, Sebastián Torales manifestó su entusiasmo por incorporarse al proyecto:

“Muy contento de sumarme a esta hermosa experiencia, que es nueva para mí. Muy agradecido y con muchas ganas de seguir trabajando”.

El ayudante de campo también destacó las características de la categoría 2015:

“Es una hermosa edad porque absorben todo lo que uno les puede enseñar o indicar. Vimos muy buena calidad de jugadores”.

Desde Liga ARFI continúan apostando al desarrollo y la formación de los jóvenes futbolistas de la región, promoviendo espacios de aprendizaje, compañerismo y crecimiento deportivo.

Síntesis Deportiva