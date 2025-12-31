El Quini 6 de fin de año volvió a quedar vacante en sus pozos más importantes. En el sorteo realizado este miércoles 31 de diciembre no hubo ganadores con seis aciertos en las modalidades Tradicional, La Segunda ni Revancha, por lo que los montos continuarán acumulándose para el próximo juego.

En la modalidad Tradicional, los números sorteados fueron 05, 13, 22, 38, 40 y 43. El pozo principal, superior a los $4.067 millones, quedó sin dueño. En tanto, 29 apostadores acertaron cinco números y se llevarán algo más de $1,1 millón cada uno, mientras que más de 1.500 jugadores lograron cuatro aciertos.

La Segunda tampoco arrojó ganadores con seis números. El pozo vacante supera los $1.329 millones, mientras que 14 apostadores con cinco aciertos cobrarán más de $2,3 millones. En la modalidad Revancha, donde solo se premia a quienes aciertan los seis números, el pozo quedó desierto y ya acumula más de $2.572 millones.

La gran novedad de la noche llegó con el Siempre Sale, que tuvo 20 ganadores con cinco aciertos. Cada uno recibirá más de $14,5 millones. Entre los premiados se destacan tres apostadores de la provincia de Santa Fe, que cerraron el año con un premio millonario.

Además, el pozo extra benefició a 374 jugadores, quienes cobrarán cerca de $347 mil cada uno. Con estos resultados, el próximo sorteo del Quini 6, previsto para el domingo 4 de enero a las 21.15, tendrá un pozo total estimado en $9.700.000.000.

Desde Lotería de Santa Fe recordaron que los premios están alcanzados por la carga impositiva vigente para juegos de azar. Aun así, el Quini 6 sigue despertando expectativa en todo el país, pese a que las probabilidades de acertar los seis números son de una en más de nueve millones. ​ ROSARIOPLUS