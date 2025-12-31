Cada 1 enero se celebran y conmemoran fechas que marcaron un antes y un después tanto en Argentina como en el mundo.

1449 – LORENZO DE MÉDICI. Nace en la ciudad-estado de Florencia el estadista y mecenas Lorenzo De Médici, también conocido como “el Magnífico” por su aporte a las artes en el Renacimiento. Fue mecenas de grandes artistas, como Botticelli, los hermanos Antonio y Piero Pollaiolo y Verrocchio, entre otros. Su muerte marcó el final de la Edad de Oro de Florencia.

1818 – FRANKENSTEIN. En Londres sale a la venta la primera edición de la novela «Frankenstein o el moderno Prometeo», de la escritora inglesa Mary Shelley, obra del género gótico romántico que se convirtió en un clásico del cine de terror. El primer filme sobre Frankenstein se estrenó en 1931, protagonizado por Boris Karloff y Colin Clive, en base a la obra de teatro homónima de Peggy Webling.

1863 – PIERRE E. COUBERTIN. Nace en París el pedagogo e historiador francés Pierre de Coubertin, más conocido como barón de Coubertin, fundador de los modernos Juegos Olímpicos y el Pentatlón.

1905 – FUNDACIÓN INDEPENDIENTE. Un grupo de jóvenes empleados del Club Maipú fundan el Club Atlético Independiente de Avellaneda, uno de los “cinco grandes” del fútbol argentino. Arístides Langoni fue el primer presidente del club afincado en la entonces Barracas al Sur cuyo equipo fue históricamente apodado los “diablos rojos”.

1910 – FUNDACIÓN VÉLEZ SARSFIELD. En la casa de Nicolás Martín Moreno, en el actual barrio porteño de Liniers, un grupo de vecinos funda el Club Atlético Vélez Sarsfield con el nombre de Club Atlético Argentinos de Vélez Sarsfield, como se llamaba una antigua estación del Ferrocarril Oeste. El primer presidente del «El Fortín» de Liniers fue Luis Barredo.

1959. REVOLUCIÓN CUBANA. Fidel Castro y el “Che” Guevara lideran el Ejército rebelde que culmina con el régimen instaurado por el dictador Fulgencio Batista.

1986 – “LA NOTICIA REBELDE”. El canal estatal Argentina Televisora Color (ATC, el actual Canal 7) emite la primera edición del programa de humor irónico La Noticia Rebelde, conducido por Carlos Abrevaya, Raúl Becerra, Adolfo Castelo, Jorge Guinzburg y Nicolás Repetto. El programa, que marcó un hito en el periodismo humorístico, permaneció en pantalla hasta mediados de 1989.

1992 – PESO. Comienza a circular el peso como moneda oficial de la Argentina en reemplazo del austral con una paridad de “uno a uno” con el dólar de acuerdo a la ley de Convertibilidad promovida por Domingo Cavallo, ministro de Economía del Gobierno de Carlos Menem (1989-1999).

1994 – EJÉRCITO ZAPATISTA. En la selva Lacandona del estado mexicano de Chiapas surge el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, guerrilla liderada por el subcomandante Marcos que reunió al zapatismo, el marxismo y el “socialismo libertario”. Se dio a conocer cuando un grupo de indígenas armados intentaron ocupar siete cabeceras municipales en Chiapas el mismo día en que entraba en vigencia el Tratado de Libre Comercio de América del Norte entre México, Estados Unidos y Canadá.

1999 – EURO. Comienza a circular el euro, la moneda común de la Unión Europea, bloque formado por 26 países. Los primeros en adoptar la moneda única europea fueron Alemania, Austria, Bélgica, España, Finlandia, Francia, Italia, Irlanda, Luxemburgo, Portugal y Países Bajos.

2008 – UNIÓN CIVIL. Entra en vigencia en Uruguay una ley de unión civil entre personas del mismo género, con lo que se convierte en el primer país de América Latina en establecer ese derecho. La ley uruguaya dispone que para obtener la unión civil, las parejas tienen que haber compartido al menos cinco años de convivencia. Les da la mayoría de los derechos de un matrimonio heterosexual, pero no les permite la adopción de menores.

2016 – ANTONIO CARRIZO. A los 89 años muere en Buenos Aires el conductor de radio y televisión Antonio Carrizo, uno de los más destacados del país. Ganó fama con el programa radial La vida y el canto. Condujo el ciclo televisivo «Polémica en el fútbol» y fue partenaire de Juan Carlos Calabró en el sketch El Contra, del popular ciclo «Toda estrella tiene contra».

2023 – DOMINIO PÚBLICO. Se celebra el Día del Dominio Público para destacar el ingreso de las obras intelectuales al dominio público. La fecha refiere al Convenio de Berna (Suiza) para la protección de las obras literarias y artísticas, que en 1886 estableció que cada 1 de enero vence el plazo fijado por acuerdos internacionales para los derechos de propiedad intelectual.

TELAM