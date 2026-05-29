¿Qué pasa cuando se cierra una escuela rural? La pregunta se la hizo Alejandra Morzán, una educadora del norte santafesino, hace un par de años. Esa inquietud la compartió con una colega, Edidt Goldaraz, y juntas encararon un trabajo de hormiga, tan inédito como valioso: entre 2023 y 2025 relevaron 72 escuelas rurales cerradas, 52 de ese total en el norte y centro de la provincia. Lo hicieron a través del registro fotográfico, que luego llevaron a congresos, talleres, muestras y ahora al fotolibro: Permanencias, la vida después en las escuelas rurales. Lo producido hace visible la ausencia de información sistematizada sobre esta problemática, de bibliografía específica y de políticas integrales como respuesta.

La obra se presenta el próximo 4 de junio en la Feria del Libro de Avellaneda. Antes, este lunes 1° de junio, se podrá ver parte de ese trabajo en la Muestra fotográfica que se realiza en el marco de las II Jornadas de Escuelas Primarias del Consejo Nacional de Educación en provincias y territorios nacionales (1881-1980), organizadas por el Conicet, en la Facultad de Arquitectura (UNR).

Ese registro fotográfico, acompañado de información y testimonios de los lugares recorridos –se lee en la reseña del fotolibro– “constituye una fuente de consulta insoslayable, dado que, aunque el cierre de escuelas rurales es un proceso creciente que se ha agudizado en las últimas décadas, no hay información sistematizada como tampoco publicaciones específicas sobre el tema”.

Además, la publicación tiene la meta de hacer visible “el proceso de cierre de las escuelas para generar ámbitos de análisis necesarios para definir acciones a llevar adelante entre actores locales en contextos rurales que fortalezcan las relaciones entre cultura, educación y territorio”.

Trabajo de hormiga

Alejandra Morzán ubica el inicio de este trabajo de campo en 2023, aunque la idea surgió antes, en el hacer docente, en esos intercambios entre colegas, en el que, por ejemplo, una directora le comenta que el gobierno había cerrado su escuela y que, entre otras preocupaciones, no sabía qué hacer con “el libro histórico” (el que reúne cada acción emprendida por los establecimientos educativos). Cuando en un curso de fotografía se reencontró con Edidt Goldaraz, compartió esa inquietud por saber qué pasaba con las escuelas rurales cuando las cerraban. “Ella tenía experiencia, había coordinado (en el norte de la provincia) el tercer ciclo de la ruralidad, conocía mucho el territorio. Se entusiasmó con la idea y ahí empezó todo”, repasa la profesora Morzán.

La primera gran sorpresa llegó cuando quisieron acceder a la información oficial de escuelas rurales que habían cerrado: “Nos encontramos con que no había datos sistematizados. No había modo de saber (por esa vía) cuáles eran”. Ese registro se pierde en un camino burocrático de actas sobre actas.

Foto: Fotolibro | Permanencias, la vida después en las escuelas rurales

Fue entonces que comenzaron un trabajo que Morzán define de “hormiga”. Le preguntaron a maestros, directoras de la ruralidad y pobladores qué sabían. Se armó una verdadera cadena de información que les permitió iniciar el relevamiento. “Hacíamos dos recorridos por mes, con nuestros autos, con nuestras cámaras”, y siempre poniendo del “propio bolsillo”, relata Morzán, y comenta que para ese entonces aprendía fotografía documental.

La mayor parte de esa exploración la encararon en el norte y centro de Santa Fe, el resto en las provincias de Entre Ríos, Chaco y Neuquén. Siempre a partir de los datos que lograban reunir, de las docentes, de los pobladores, del boca en boca. Lo común es que “en la absoluta mayoría de los casos las escuelas se cerraron por falta de matrícula”, apunta.

En Santa Fe –explica Morzán–, cuando una escuela rural pierde matrícula se cierra y se convierte en un Centro Educativo Radial (CER), que depende de la escuela más cercana. En muchos casos se encontraron con estos centros cerrados, ya no eran escuelas.

Así como no pudieron acceder a información sistematizada sobre el cierre de escuelas, tampoco les fue posible identificar en todos los casos las fechas en que se cerraron. “En el año 2023 había en la provincia de Santa Fe 1.274 instituciones educativas de todos los niveles, en el ámbito rural. Entre 2013 y 2023 se cerraron alrededor de 100 escuelas rurales en la provincia”, aporta sobre lo que pudieron confirmar. Y para el mismo período, obtuvieron la información de “103 escuelas rurales que se habían cerrado en la provincia de Entre Ríos”.

“El proceso de cierre comenzó en la década del 90 y fue agudizándose con el tiempo”, afirma Morzán y resalta que a partir “de 2023 siguieron bajando de categorías (la determina la matrícula) y cerrándose más escuelas”.

Panorama diverso

El panorama con el que se encontraron al llegar a las escuelas cerradas era absolutamente diverso. “Algunas están irrecuperables, en el sentido de que estaban en ruinas, abandonadas; otras están cerradas pero en buena condición (edilicia) y algunas de éstas porque son cuidadas por los mismos pobladores, que se convierten en algo así como guardianes de las escuelas: van y cortan el pasto, las limpian por fuera. Eso lo vimos varias veces en el recorrido”, describe Morzán, en particular sobre el caso de Santa Fe.

Otras escuelas, continúa, están ocupadas por familias de manera irregular o bien ocupadas como puestos laborales: son usadas para guardar herramientas, en especial en la cuña boscosa santafesina.

En ese recorrido por la provincia localizaron tres experiencias en las que las escuelas cerradas fueron reutilizadas. Una es la de la Fundación el Buen Samaritano que trabaja con jóvenes con problemas de adicciones. Hicieron un convenio con el Ministerio de Educación “para hacer granja con los chicos, talleres y mantener la escuela”. Tiene sede en Malabrigo pero se ha extendido a otras escuelas rurales del norte como Arroyo Ceibal y Romang.

Foto: Fotolibro | Permanencias, la vida después en las escuelas rurales

Las otras dos experiencias se dan en Estación María Juana (Departamento Castellanos) y en el Paraje La Británica, cerca de Las Garzas (Departamento General Obligado). En el primer caso, la idea de reutilizar el CER 337 surgió de las y los docentes cuando comenzaron a ver la pérdida de matrícula escolar. Armaron proyectos educativos, de los que surgieron unos 15 talleres orientados a distintas edades, y que fueron aprobados por el Ministerio de Educación. A la iniciativa la llamaron CER o No SER, registros de una escuela rural que se piensa.

La otra experiencia tuvo lugar –continúa con el relato Morzán– “en una hermosa escuela rural del norte santafesino, muy grande, ubicada en un predio muy lindo sobre la ruta y que cerró”. “El supervisor de educación física batalló por varios años para que se convirtiera en una planta campamentil, algo que se concretó el año pasado”, resalta la educadora. Se trata de la Primaria N° 1016 General Tomás Guido, convertida luego en CER N° 584 y ahora en la planta campamentil N°9.

Estas dos iniciativas de reutilizar las escuelas rurales fueron documentadas en videos –recomendados de ver y difundir– por el colectivo Atrapasueños rurales, del que Morzán y Goldaraz forman parte. Surgió del “encuentro con otras compañeras también sensibles a estas temáticas y que las estaban indagando desde otras perspectivas”, dice Morzán.

Visibilizar

La profesora Morzán asegura que con el registro fotográfico contribuyen a mostrar el cierre de escuelas y, a la vez, las alternativas que se construyen frente a esa realidad. “Nuestro trabajo es de militancia”, opina orgullosa de lo emprendido. “El cierre de las escuelas rurales también permite visibilizar cuestiones que atraviesan el campo y la ciudad, que están más allá de las escuelas”, resalta.

Pensar las escuelas más allá de las escuelas obliga a preguntarse con qué criterios se toman las decisiones políticas sobre esta situación: “El despoblamiento que está pasando ya, de manera atroz, en el campo, empieza a pasar en las ciudades vinculado con el descenso de la tasa de natalidad. También en las escuelas de las ciudades está empezando a haber poca matrícula y esto se va a agudizar con el tiempo”, subraya.

Marcan que en la mayor parte de las escuelas rurales, al menos en Santa Fe, la matrícula sigue descendiendo. Si la escuela es de doble jornada y cae el número de alumnas y alumnos, las definiciones políticas pasan por convertirla en una escuela de jornada simple y, si sigue cayendo esa matrícula, la transforman en un CER. Con esas medidas –señala Morzán– “lo que se hace es volverse cómplice de ese proceso de despoblamiento que se está dando en el campo, en lugar de pensar en seguir fortaleciendo esa escuela, que se articule mejor con los actores locales y de esa manera se pueda llevar adelante otro tipo de dinamización en clave de desarrollo rural territorial”.

Las experiencias de Estación María Juana y el Paraje La Británica son ejemplos claros de esa mirada integral que requiere la problemática. De hecho, comenta la educadora, a Estación María Juana volvieron familias a vivir allí.

Para Morzán, desde las políticas públicas “no se ve a la escuela como una institución que puede articular y llevar adelante políticas que no están solamente vinculadas a lo que suceda dentro del aula, sino que están vinculadas a lo territorial”. Algo que vale también pensarlo para las decisiones que se tomarán en las escuelas de las ciudades: “Cuando un grado se quede con 10 o 15 chicos, lo van a juntar con otro para que una maestra atienda a 30, porque lo que se mira es la ecuación costo-beneficio, en términos de servicio, de la educación como un gasto y no como una inversión. Y mucho menos como un derecho”.

La educadora hace propias opiniones que se comparten en las redes y en los medios sobre esta problemática. Una que considera que “el cierre de las escuelas rurales no es una cuestión técnica sino una definición de país”. Algo que también corre para cuando la situación de la matrícula se profundice en las escuelas urbanas, “y estará la oportunidad histórica de llevar adelante un mejor trabajo educativo” (con menos alumnos y alumnos por grado) en lugar de priorizar el ajuste.

Leyes en camino

Lo contundente del relevamiento de escuelas rurales cerradas en Santa Fe movió el interés de la Legislatura provincial. Se presentaron tres proyectos de leyes que buscan atender estas problemáticas educativas y territoriales. Uno es sobre la creación del Programa provincial de Nodos Rurales de servicios y arraigo, “destinado a la identificación, el fortalecimiento y la refuncionalización estratégica de inmuebles públicos del Estado Provincial”. Otro sobre el Fortalecimiento y promoción de la educación rural para el arraigo y el desarrollo territorial. Los dos son del diputado Sergio Rojas. La tercera iniciativa, del diputado Dionisio Scarpín, impulsa la creación de un Programa de recuperación de inmuebles rurales en desuso, que como anticipa el nombre se propone “promover la reutilización de inmuebles de propiedad del Estado provincial que hayan funcionado como establecimientos educativos rurales y que actualmente se encuentren en situación de abandono, desuso o sin afectación específica”.

Sobre el libro

El origen del fotolibro Permanencias lo ubican en las muestras, talleres y ponencias que se dieron (y dan) lugar a partir del registro fotográfico. “Nos dimos cuenta que no había publicaciones específicas sobre el tema del cierre de las escuelas rurales. Hay un montón de artículos, pero no un libro específico. Y además que si no compendiábamos nuestro trabajo quedaba en algo efímero”, repasa.

Para adquirirlo hay que contactar con las autoras a través del perfil de instagram de Atrapasueños rurales.

En la contratapa de la obra, el fotógrafo Martín Acosta expresa sobre el fotolibro: “Lo viejo, lo roto, lo desolado sorprenden al visitante de ese espacio con la marcada presencia de la ausencia… El viento en el campo, las risas de los niños ausentes en los patios, la voz de un docente son todas sensaciones que se nos presentan en cada una de las fotografías. Eso está sucediendo por una acción deliberada de la autora, donde toda referencia del cuerpo humano se pierde…Los niños no están, solo queda de ellos una huella señalada apenas por unas siluetas en un aula solitaria… La voz que distrae con realidades en un mundo de satélites nos dice: «Sigan los cables. Cuando se terminan, ahí está el edificio», y al llegar, Morzán nos da una lección invitándonos a pensar en el pasado y buscar en el futuro”.

Foto: Fotolibro | Permanencias, la vida después en las escuelas rurales

Alejandra Morzán es profesora en ciencias de la educación (UNER), investigadora, escritora y docente en el nivel medio y nivel superior, en las provincias de Formosa, Santa Fe y Entre Ríos. De 2020 a 2023 coordinó como referente del norte el Observatorio de Prácticas, de la Subsecretaría de Educación Superior del Ministerio de Educación de Santa Fe. Participó de equipos interdisciplinarios a cargo de trabajos en contextos rurales en la provincia del Chaco y Santa Fe. Es autora de varios libros y publicaciones en revistas especializadas.

Igual que Edidt Goldaraz, es jubilada del sistema educativo, comenzó su formación en el campo de la fotografía y colabora con instituciones y organizaciones diversas en la documentación fotográfica y difusión de eventos sobre educación y ruralidad. También integró equipos de formación docente en Chaco y Santa Fe.

Goldaraz es además profesora de castellano, literatura y latín; comunicadora docente de nivel medio y superior, y especialista en alfabetización inicial. Investigadora de temáticas vinculadas a la educación rural y alfabetización académica. Es autora de publicaciones sobre educación rural.

Publicado en el semanario El Eslabón

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