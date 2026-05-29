En el marco de Las Nacionales, organizadas con la fuerza de Expoagro en la Sociedad Rural de Corrientes, el Gobierno nacional puso el foco en una nueva herramienta destinada a impulsar la incorporación de genética bovina superior y potenciar la productividad ganadera.

El encargado de presentar la medida fue el subsecretario de Producción Agropecuaria y Forestal, Manuel Chiappe, quien recorrió la exposición y participó de la entrega de premios de la Nacional del Ternero Brangus.

Allí destacó el presente del sector y adelantó que el Ejecutivo reglamentó un beneficio clave para los productores.

“Se publicó en el Boletín Oficial un artículo dentro de la Ley de Modernización Laboral, que se sancionó en marzo, que es el Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI), donde para el sector ganadero habla de la amortización acelerada de bienes semovientes”, explicó el funcionario.

Según detalló, el nuevo esquema permitirá amortizar contablemente en un año -y no en cinco- la compra de animales de genética superior inscriptos en asociaciones de criadores.

“Es la amortización contable acelerada, en vez de cinco años, en un año, de todos los animales que son de genética superior”, sostuvo.

INCENTIVO PARA MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD

Chiappe remarcó que la iniciativa apunta a acelerar la incorporación de genética de punta en los rodeos argentinos y fortalecer el posicionamiento internacional de la carne vacuna nacional.

“Lo que buscamos con ese artículo de la ley es que los productores incorporen genética de punta a sus rodeos, y de esa manera poder mejorar la productividad y el rodeo argentino para poder tener una mejor inserción internacional”, afirmó.

El subsecretario consideró además que el anuncio llega en un momento estratégico para el negocio ganadero.

“Justo ahora que está empezando la temporada de remates de reproductores y estamos en estas Nacionales, un lugar tan icónico, nos parece importante que los productores lo conozcan: en vez de amortizar contablemente en cinco años, va todo a un año”, enfatizó.

Asimismo, indicó que el régimen ya se encuentra operativo a través de ARCA mediante un aplicativo web específico para el RIMI y que se integrará a la declaración jurada anual.

“Creo que va a ser un incentivo más para seguir aportando a este momento histórico que tiene la ganadería”, señaló.

IRAETA: “EL NEGOCIO GANADERO ESTÁ FLUYENDO”

Durante la exposición también estuvo presente el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Sergio Iraeta, quien acompañó a Chiappe en la recorrida por las pistas y en las juras de la raza Brangus realizadas en la pista Biogénesis Bagó.

“El momento de la ganadería es paradigmático: está ocurriendo algo que muchos esperaban, que nos abran los mercados, que podamos exportar, que entren divisas, que haya movimiento, que se vendan toros, que se aplique buena genética”, expresó el funcionario.

Iraeta sostuvo que el dinamismo actual del sector también se refleja en las inversiones tranqueras adentro. “Que se acomoden los molinos, las mangas, los alambrados, y todo eso lo podés hacer cuando el negocio ganadero fluye, y ahora está fluyendo”, remarcó.

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En ese contexto, el titular de Agricultura elogió el nivel de la exposición correntina y el trabajo de los productores. “Es un honor y un placer estar presente nuevamente en Corrientes y en esta exposición, que es un éxito total, en términos de la calidad de los animales y la cantidad de gente que la visita”, afirmó.

LAS NACIONALES, VIDRIERA DE LA GENÉTICA

Las Nacionales reúnen en Corrientes a la mejor genética de las razas Brahman, Braford, Brangus y Caballos Criollos, consolidándose como uno de los eventos ganaderos más importantes del calendario nacional.

Para Iraeta, el desafío hacia adelante será sostener el proceso de inversión y mejora productiva que hoy exhibe la ganadería argentina. “Sólo hay que ver lo que es esta exposición, la hacienda y los resultados de los remates. El desafío va por ahí: por seguir invirtiendo, seguir guardando reposición, arreglando las mangas, las máquinas y eso hoy se puede hacer”, concluyó.

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