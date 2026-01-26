El diputado provincial Carlos del Frade reclamó datos al gobierno santafesino sobre la licitación de cámaras con IA provenientes de Israel.

Quiere saber si existe dependencia económica y política. “La contratación eludió los plazos estándar de licitación”, denunció.

El legislador del Frente Amplio por la Soberanía (FAS) quiere saber qué tipo de dependencia económica-política tiene o tendrá el gobierno provincial con el Estado israelí, al adquirir el sistema de videovigilancia que utiliza Inteligencia Artificial para procesar y cruzar información.

En ese aspecto, Del Frade ingresó en la legislatura santafesina un expediente para su tratamiento donde pide al Ejecutivo provincial informe en relación al Sistema de Videovigilancia con Inteligencia Artificial Lince, de origen israelí a través de BriefCam. Además, pretende saber sobre los gestores nacionales de estos grupos internacionales.

Según detalló el diputado, este sistema fue adquirido por medio de la licitación acelerada número 5 de 2024, autorizada en el contexto de la Ley de Emergencia en Seguridad 14.237. El sistema es suministrado por una empresa de origen israelí, BriefCam, fundada por investigadores de la Universidad Hebrea de Jerusalén, actualmente subsidiaria de Canon Inc.

El contratista principal responsable del despliegue, integración y mantenimiento es NEC Argentina S.A., que se adjudicó el contrato tras un proceso de licitación “competitivo pero expedito en el que su principal rival, Telecom Argentina S.A., fue descalificado técnicamente”, puntualizó Del Frade.

De acuerdo a los datos aportados en el pedido de informes, el paquete total de inversión para la modernización de la seguridad provincial se cita públicamente en USD 84.000.000. El contrato específico para la “Nueva Arquitectura de Videovigilancia” adjudicado a NEC está valorado en aproximadamente USD 68.794.886,90 (combinando hardware, licencias de software y gastos operativos).

Asimismo –se lee en el proyecto del diputado– “la contratación eludió los plazos estándar de licitación invocando el Decreto N° 2642/25, firmado el 23 de octubre de 2025”. Este decreto creó formalmente la Unidad de Gestión Lince y autorizó el uso de procedimientos de “Licitación Acelerada”.

El proyecto contempla el despliegue de 5.050 nuevas cámaras inteligentes, la actualización de aproximadamente 1.400 unidades municipales existentes y la construcción de un troncal de fibra óptica de 80 kilómetros en el Gran Rosario.

El sistema introduce la «Sinopsis de Video» (revisión de horas de grabación en minutos), un Anillo Digital para Reconocimiento de Patentes (LPR) y capacidades forenses de reconocimiento facial, cambiando la doctrina de seguridad de la provincia de una investigación reactiva a una interceptación predictiva en tiempo real.

La creación de la Unidad de Gestión Lince “significa un cambio profundo en la gobernanza de la seguridad pública en Santa Fe”, consideró Del Frade, “al colocar el cerebro del aparato de vigilancia bajo la Secretaría de Tecnologías para la Gestión (STG)”.

Esta doctrina de Territorio 5.0 –según detalló el dirigente– “busca crear un ecosistema de seguridad basado en datos donde las alertas algorítmicas activen respuestas policiales, intentando supuestamente reducir el margen de error humano o corrupción dentro de la fuerza”.

“Pareciera que la administración Pullaro busca emular los modelos de Safe City de Tel Aviv. Santa Fe ya utiliza Cellebrite (otra firma israelí) para forense móvil, creando un ‘stack de inteligencia’ integral”, añadió el también periodista.

Además, el legislador apuntó que organizaciones civiles, como Al Sur, “han expresado su preocupación por la falta de debate público sobre la privacidad y el potencial de vigilancia masiva”. Y cerró: “Por eso es fundamental saber qué tipo de dependencia económica política tiene o tendrá el gobierno provincial del Estado israelí y, por otro lado, quiénes fueron los gestores nacionales de estos grupos internacionales”.

Fuente: Redacción Rosario