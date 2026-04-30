El Gobierno de Santa Fe sostiene que la reducción del Impuesto sobre los Ingresos Brutos impulsada el año pasado por el Ejecutivo, favoreció la creación de 8.585 nuevos puestos de trabajo durante el primer trimestre de 2026. Según datos oficiales, en ese mismo período 10.936 empresas accedieron a herramientas de alivio fiscal, con un ahorro total superior a los $10.000 millones.

Así lo anunciaron este jueves los ministros de Economía, Pablo Olivares; de Trabajo, Roald Báscolo; y de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, al presentar en Rosario balance inicial de la Ley Tributaria 2026. Destacaron como principal herramienta la posibilidad de deducir del tributo los salarios de nuevos trabajadores incorporados.

“Los resultados son auspiciosos”, afirmó Olivares, quien consideró que la dinámica podría acelerarse en los próximos meses. El funcionario remarcó que la estrategia provincial combina reducción de impuestos, orden fiscal e inversión pública y privada para estimular la actividad económica y el empleo formal.

Por su parte, Báscolo señaló que el trabajo es la principal preocupación social y sostuvo que la provincia “marca una diferencia” frente a otras jurisdicciones. En ese sentido, destacó la evolución mensual de los puestos generados: 649 en enero, 2.544 en febrero y 5.392 en marzo, lo que evidencia una tendencia creciente.

Desde el área productiva, Puccini evaluó que las medidas buscan amortiguar el impacto de un contexto nacional adverso, con empresas afectadas por la caída de la rentabilidad. En ese marco, subrayó la importancia del alivio fiscal, el acceso al crédito y la obra pública como motores de la actividad.

En cuanto a los sectores, la construcción encabezó la generación de empleo con más de 2.000 nuevos puestos, seguida por el comercio, la industria manufacturera y las actividades administrativas. Además, miles de empresas accedieron a beneficios vinculados al consumo energético y a programas específicos para pequeños comercios.

Según el Gobierno provincial, la creciente adhesión al régimen –con más de 4.300 empresas que utilizaron herramientas solo en marzo– refleja el impacto de la política tributaria en la actividad económica y su potencial para sostener el empleo en un escenario complejo. ​ ROSARIOPLUS