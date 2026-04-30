La Municipalidad de Rosario informó cómo será el funcionamiento de los servicios públicos durante el fin de semana largo por el Día Internacional de la Trabajadora y el Trabajador. El viernes 1° de mayo habrá modificaciones en la atención, con algunas prestaciones reducidas y otras que se mantendrán con normalidad.

En el área de salud, se garantizarán las guardias en hospitales municipales, el Policlínico San Martín, la Maternidad Martin y el Hospital Roque Sáenz Peña. El sistema de emergencias SIES (107) funcionará con normalidad, mientras que los centros de salud y el Cemar permanecerán cerrados.

Los centros municipales de distrito no atenderán al público, aunque los trámites podrán realizarse de manera online a través del sitio oficial o mediante MuniBot.

Uno de los principales cambios será en la recolección de residuos: el viernes 1° no habrá servicio, por lo que se solicita a la población no sacar la basura. Este jueves 30 la recolección se adelanta, por lo que se recomienda disponer los residuos antes de las 18. El servicio se retomará a partir de la medianoche del sábado 2.

En cuanto al transporte, el sistema urbano de pasajeros funcionará el viernes con frecuencia de día festivo, mientras que sábado y domingo operará con el esquema habitual de fin de semana. El servicio de taxis será normal.

El estacionamiento medido no regirá el viernes, funcionará normalmente el sábado y no estará activo el domingo. Tampoco habrá carriles exclusivos el viernes, salvo el Metrobus de la zona norte.

Los cementerios La Piedad y El Salvador permanecerán abiertos de 7 a 18 para visitas, con servicios esenciales garantizados. Por su parte, el sistema de bicicletas públicas “Mi bici tu bici” funcionará con normalidad las 24 horas.

El Centro de Atención al Usuario y la Unidad de Gestión SUBE de la Terminal de Ómnibus abrirán todos los días de 8 a 19.30. En tanto, el Balneario La Florida permanecerá cerrado el viernes y reabrirá el sábado y domingo en su horario habitual.

Finalmente, el Teléfono Verde y el servicio Contacto Violeta continuarán operativos durante todo el fin de semana largo. ​ ROSARIOPLUS