Feriado largo: cómo funcionarán los servicios municipales
La Municipalidad de Rosario informó cómo será el funcionamiento de los servicios públicos durante el fin de semana largo por el Día Internacional de la Trabajadora y el Trabajador. El viernes 1° de mayo habrá modificaciones en la atención, con algunas prestaciones reducidas y otras que se mantendrán con normalidad.
En el área de salud, se garantizarán las guardias en hospitales municipales, el Policlínico San Martín, la Maternidad Martin y el Hospital Roque Sáenz Peña. El sistema de emergencias SIES (107) funcionará con normalidad, mientras que los centros de salud y el Cemar permanecerán cerrados.
Los centros municipales de distrito no atenderán al público, aunque los trámites podrán realizarse de manera online a través del sitio oficial o mediante MuniBot.
Uno de los principales cambios será en la recolección de residuos: el viernes 1° no habrá servicio, por lo que se solicita a la población no sacar la basura. Este jueves 30 la recolección se adelanta, por lo que se recomienda disponer los residuos antes de las 18. El servicio se retomará a partir de la medianoche del sábado 2.
En cuanto al transporte, el sistema urbano de pasajeros funcionará el viernes con frecuencia de día festivo, mientras que sábado y domingo operará con el esquema habitual de fin de semana. El servicio de taxis será normal.
El estacionamiento medido no regirá el viernes, funcionará normalmente el sábado y no estará activo el domingo. Tampoco habrá carriles exclusivos el viernes, salvo el Metrobus de la zona norte.
Los cementerios La Piedad y El Salvador permanecerán abiertos de 7 a 18 para visitas, con servicios esenciales garantizados. Por su parte, el sistema de bicicletas públicas “Mi bici tu bici” funcionará con normalidad las 24 horas.
El Centro de Atención al Usuario y la Unidad de Gestión SUBE de la Terminal de Ómnibus abrirán todos los días de 8 a 19.30. En tanto, el Balneario La Florida permanecerá cerrado el viernes y reabrirá el sábado y domingo en su horario habitual.
Finalmente, el Teléfono Verde y el servicio Contacto Violeta continuarán operativos durante todo el fin de semana largo. ROSARIOPLUS