Diputados peronistas presentan un proyecto para crear un Registro Provincial de la Actividad de Reparto. “En Santa Fe no existe una ley específica que regule de manera integral la actividad”, dijo Nicolás Martínez, del Sindicato de Cadetes de Rosario.

Legisladores justicialistas de la Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe presentaron un proyecto de ley para crear el Registro Provincial Único y Obligatorio de la Actividad de Reparto, con el objetivo de ordenar y regular el trabajo de cadetería en todo el territorio santafesino.

La iniciativa propone que se inscriban en el registro trabajadores y trabajadoras de reparto, agencias, locales comerciales, plataformas digitales y los vehículos utilizados en la actividad, permitiendo mejorar los controles, promover la formalización laboral y garantizar condiciones de seguridad.

De aprobarse, el registro funcionará bajo la órbita del Ministerio de Trabajo de la provincia e incluirá credenciales identificatorias para trabajadores y vehículos, además de requisitos de seguridad y documentación.

Nicolás Martínez, secretario general del Sindicato de Cadetes de Rosario, señaló que el proyecto “busca dar respuesta a una actividad que creció con fuerza en los últimos años”. Y añadió: “En la provincia no existe una ley específica que regule de manera integral la actividad de cadetería y reparto”.

En ese sentido, el dirigente agregó: “Hoy las normas están dispersas en ordenanzas municipales que no alcanzan para ordenar el sector”. Además, remarcó que “el aumento del trabajo de reparto está directamente vinculado a la situación económica del país”.

“El crecimiento de la actividad también tiene que ver con la crisis que golpea a la economía argentina. Muchas personas encuentran en el reparto una alternativa laboral, pero muchas veces lo hacen en condiciones de informalidad y sin protección”, explicó.

Según destacó Martínez, el registro permitirá “ordenar la actividad, promover la regularización del trabajo y mejorar la seguridad tanto para quienes trabajan en el sector como para la ciudadanía”.

¡Sumate y ampliá el arco informativo! Por 8000 pesos por mes recibí todos los días info destacada de Redacción Rosario por correo electrónico, y los sábados, en tu casa, el semanario El Eslabón. Para suscribirte, contactanos por Whatsapp.

Proponen regular el trabajo de los repartidores en la provincia se publicó primero en Redacción Rosario.

Fuente: Redacción Rosario