Los Games of the Future 2026 ya tienen fechas, ciudad anfitriona y disciplinas confirmadas. Astana será el escenario del mayor torneo phygital del mundo



La próxima edición del evento que fusiona deporte físico y videojuegos se celebrará del 29 de julio al 9 de agosto de 2026 en Kazajistán. Más de 900 atletas competirán en ocho disciplinas híbridas ante decenas de miles de espectadores.

Nota original en: GIZMODO