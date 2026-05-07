Por Cristian Ibarra | SintesisDeportiva.com.ar



La quinta jornada del torneo de Primera División y Reserva ya tiene programación confirmada. Los encuentros se disputarán entre jueves 7 y domingo 10 de mayo, con dos adelantos y el resto de la fecha el fin de semana.

Jueves 7 de mayo

Defensores Santa Catalina

Reserva: 18:30 hs

Primera: 20:00 hs

Defensores Santa Catalina “A” vs. Defensores Villa Felisa

Defensores Barrio Vila

Reserva: 19:15 hs

Primera: 21:00 hs

Racing Academia FC vs. Defensores Villa Cassini

Domingo 10 de mayo

Combate de San Lorenzo

Reserva: 14:00 hs

Primera: 16:00 hs

Combate de San Lorenzo vs. General San Martín

Estadio Municipal de Fray Luis Beltrán (solo público local por disposición policial)

Reserva: 13:00 hs

Primera: 15:00 hs

Beltrán FC vs. Barrio Quinta

Cancha de San Fernando (San Lorenzo FC cede localía)

Reserva: 15:30 hs

Primera: 17:30 hs

San Lorenzo FC vs. San Fernando FC

Argentinos San Lorenzo (solo público local por disposición policial)

Reserva: 13:00 hs

Primera: 15:00 hs

Argentinos San Lorenzo vs. Colón de San Lorenzo

EFM San Lorenzo (Domingo Borgui cede localía – solo público local)

Reserva: 14:30 hs

Primera: 16:00 hs

Domingo Borgui SC vs. EFM San Lorenzo

Fortaleza FC

Reserva: 16:00 hs

Primera: 18:00 hs

Fortaleza FC vs. Defensores Barrio Vila

PSM Fútbol

Reserva: 15:00 hs

Primera: 17:00 hs

PSM Fútbol vs. Sargento Cabral

Síntesis Deportiva