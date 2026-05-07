Programación del fútbol mayor de liga sanlorencina
Por Cristian Ibarra | SintesisDeportiva.com.ar
La quinta jornada del torneo de Primera División y Reserva ya tiene programación confirmada. Los encuentros se disputarán entre jueves 7 y domingo 10 de mayo, con dos adelantos y el resto de la fecha el fin de semana.
Jueves 7 de mayo
Defensores Santa Catalina
Reserva: 18:30 hs
Primera: 20:00 hs
Defensores Santa Catalina “A” vs. Defensores Villa Felisa
Defensores Barrio Vila
Reserva: 19:15 hs
Primera: 21:00 hs
Racing Academia FC vs. Defensores Villa Cassini
Domingo 10 de mayo
Combate de San Lorenzo
Reserva: 14:00 hs
Primera: 16:00 hs
Combate de San Lorenzo vs. General San Martín
Estadio Municipal de Fray Luis Beltrán (solo público local por disposición policial)
Reserva: 13:00 hs
Primera: 15:00 hs
Beltrán FC vs. Barrio Quinta
Cancha de San Fernando (San Lorenzo FC cede localía)
Reserva: 15:30 hs
Primera: 17:30 hs
San Lorenzo FC vs. San Fernando FC
Argentinos San Lorenzo (solo público local por disposición policial)
Reserva: 13:00 hs
Primera: 15:00 hs
Argentinos San Lorenzo vs. Colón de San Lorenzo
EFM San Lorenzo (Domingo Borgui cede localía – solo público local)
Reserva: 14:30 hs
Primera: 16:00 hs
Domingo Borgui SC vs. EFM San Lorenzo
Fortaleza FC
Reserva: 16:00 hs
Primera: 18:00 hs
Fortaleza FC vs. Defensores Barrio Vila
PSM Fútbol
Reserva: 15:00 hs
Primera: 17:00 hs
PSM Fútbol vs. Sargento Cabral