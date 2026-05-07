El plantel leproso tendrá unas semanas de vacaciones y retomará la actividad el 28 de mayo en el Centro de Entrenamiento Jorge B. Griffa. Por lo tanto, el conjunto dirigido por Frank Darío Kudelka tendrá casi dos meses de pretemporada, ya que el torneo Clausura comenzará a fines de julio.

El extenso período sin competencia oficial por el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México (que se disputará entre el 19 de junio y el 19 de julio) será aprovechado por el DT rojinegro para poner a punto al primer equipo, el cual demostró problemas físicos durante el primer semestre.

Respecto a las incorporaciones, Kudelka podrá contar con refuerzos a partir del 9 de julio, fecha en la cual abre el mercado de pases del fútbol argentino. Cabe recordar que los clubes tendrán tiempo hasta el 2 de septiembre para sumar futbolistas a sus planteles. ​ ROSARIOPLUS