Comentarios

Historias relacionadas

Mientras plancha paritarias, Pullaro aumentó el peaje en la autopista Rosario-Santa Fe hasta 30%! cuánto cuesta ahora?

Mientras plancha paritarias, Pullaro aumentó el peaje en la autopista Rosario-Santa Fe hasta 30%! cuánto cuesta ahora?

Redacción 02/09/2025
De Ponti: Pullaro ya tiene su reelecciòn, ahora la reforma le tiene que servir a la gente

De Ponti: Pullaro ya tiene su reelecciòn, ahora la reforma le tiene que servir a la gente

Redacción 01/09/2025
Milei en Rosario: mejor no hablar de ciertas cosas

Milei en Rosario: mejor no hablar de ciertas cosas

Redacción 23/08/2025