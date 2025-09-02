Este retrato de Sarmiento es un Óleo de 60 por 45 centímetros realizado por el pintor argentino Eugenio Daneri (1881-1970). La obra forma parte de la colección del Museo Nacional de Bellas Artes.

Se trata de un óleo que pertenece al realismo, estilo que apareció a mediados del Siglo XIX en Europa, precisamente luego de 1848. El arte empieza a abandonar el romanticismo con su idealización de la sociedad y la naturaleza, y empieza a mostrar interés por la realidad. Así, se concentrará en temas políticos y sociales.

El avance de la industrialización trajo como consecuencia el crecimiento de una población obrera y de la urbanización. En consecuencia, las condiciones económicas y sociales empiezan a cambiar, lo que se refleja en las ideologías de la época y en el arte también. Los artistas toman consciencia de los problemas sociales y de las cuestiones que trae aparejado el trabajo en los nuevos centros urbanos.

Algunos representantes el realismo fueron: Jean François Millet (1841-1875), Gustave Courbet (1819-1877) y Honoré Daumier (1808-1879).

Conocé el retrato de Sarmiento realizado por Eugenio Daneri

Quién fue el autor del retrato

Eugenio Daneri Nació en Buenos Aires el 25 de junio de 1881. Fue discípulo de Sívori, De la Cárcova y Della Valle. Expuso de modo personal en el Salón Nacional desde 1911, y obtuvo su primer premio en el año 1915. Se destacó como figurista y paisajista urbano, tratando temas del Puerto de La Boca, la Isla Maciel, el Riachuelo de Buenos Aires y la costa de San Isidro. Ha recibido numerosos premios.

Fue docente en la Escuela Nacional Prilidiano Pueyrredón y profesor de dibujo del Consejo Nacional de Educación. Además de múltiples exposiciones en el país, participó en las internacionales de París, 1937; Viña del Mar, San Francisco, Nueva York; Bienal de Madrid, 1951 y Bienal de Venecia, 1952.

Su obra permanece en el Museo Nacional de Bellas Artes, en el Museo Municipal de Buenos Aires y en los provinciales de La Rioja, Córdoba, Santa Fe y La Plata. Murió el 29 de junio de 1970.

