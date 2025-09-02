Conocé el retrato de Sarmiento realizado por Eugenio Daneri
Este retrato de Sarmiento es un Óleo de 60 por 45 centímetros realizado por el pintor argentino Eugenio Daneri (1881-1970). La obra forma parte de la colección del Museo Nacional de Bellas Artes.
Se trata de un óleo que pertenece al realismo, estilo que apareció a mediados del Siglo XIX en Europa, precisamente luego de 1848. El arte empieza a abandonar el romanticismo con su idealización de la sociedad y la naturaleza, y empieza a mostrar interés por la realidad. Así, se concentrará en temas políticos y sociales.
El avance de la industrialización trajo como consecuencia el crecimiento de una población obrera y de la urbanización. En consecuencia, las condiciones económicas y sociales empiezan a cambiar, lo que se refleja en las ideologías de la época y en el arte también. Los artistas toman consciencia de los problemas sociales y de las cuestiones que trae aparejado el trabajo en los nuevos centros urbanos.
Algunos representantes el realismo fueron: Jean François Millet (1841-1875), Gustave Courbet (1819-1877) y Honoré Daumier (1808-1879).
Quién fue el autor del retrato
Eugenio Daneri Nació en Buenos Aires el 25 de junio de 1881. Fue discípulo de Sívori, De la Cárcova y Della Valle. Expuso de modo personal en el Salón Nacional desde 1911, y obtuvo su primer premio en el año 1915. Se destacó como figurista y paisajista urbano, tratando temas del Puerto de La Boca, la Isla Maciel, el Riachuelo de Buenos Aires y la costa de San Isidro. Ha recibido numerosos premios.
Fue docente en la Escuela Nacional Prilidiano Pueyrredón y profesor de dibujo del Consejo Nacional de Educación. Además de múltiples exposiciones en el país, participó en las internacionales de París, 1937; Viña del Mar, San Francisco, Nueva York; Bienal de Madrid, 1951 y Bienal de Venecia, 1952.
Su obra permanece en el Museo Nacional de Bellas Artes, en el Museo Municipal de Buenos Aires y en los provinciales de La Rioja, Córdoba, Santa Fe y La Plata. Murió el 29 de junio de 1970.
TELAM