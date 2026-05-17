Cada 18 de mayo se celebran y conmemoran fechas que marcaron un antes y un después tanto en Argentina como en el mundo.



1781 – TUPAC AMARU II. Soldados españoles descuartizan en la ciudad de Cuzco al líder inca Tupac Amaru II por encabezar la rebelión indígena de 1780 contra la colonia de España en Perú. Nacido José Gabriel Condorcanqui, el líder rebelde había adoptado el nombre de Túpac Amaru, descendiente lejano del último soberano del Imperio Inca.

1870 – UNIÓN DE PROVINCIAS. El Ferrocarril Central Argentino realiza su primer viaje entre la ciudad santafesina de Rosario y la de Córdoba. Fue la primera línea férrea en unir dos provincias y en ese momento era la más larga del país.

1896 – TRAGEDIA JODYNKA. En medio de un multitudinario festejo por la coronación de Nicolás II, último zar de Rusia, mueren al menos 1.380 personas al caer a un foso empujadas por una turba en el Campo de Jodynka de Moscú. Se calcula que además hubo 1.300 heridos en la “Tragedia de Jodynka”.

1920 – NACE JUAN PABLO II. Nace en el pueblo polaco de Wadowice, el cardenal Karol Józef Wojtyła, el papa número 264 de la Iglesia Católica. Fue elegido pontífice en cónclave el 16 de octubre de 1978, cuando tomó el nombre de Juan Pablo II.

1975 – FALLECE ANÍBAL TROILO. A la edad de 60 años muere en Buenos Aires el bandoneonista, compositor Aníbal Troilo, legendario director de orquesta y figura del tango. Grabó unos 480 discos.

1980 – FALLECE IAN CURTIS. A la edad de 23 años se suicida en la ciudad inglesa de Macclesfield el cantautor, músico y poeta británico Ian Curtis, líder de la banda Joy Division, de la que fue cofundador y que solo publicó dos álbumes.

2006 – DIEGO SIMEONE. El exmediocampista Diego “Cholo” Simeone asume como entrenador de Estudiantes de la Plata y siete meses después ganó el torneo Apertura 2006. El “Cholo” dirige al Club Atlético de Madrid desde 2011, cuando inició un exitoso ciclo en la historia de ese club de la capital española.

2016 – FALLECE CHRIS CORNELL. El músico y cantante estadounidense Chris Cornell, de 52 años, es hallado muerto en un hotel de la ciudad de Detroit (Michigan, EEUU) donde se alojaba luego de actuar en un recital con el grupo de grunge Soundgarden. El músico se suicidó por ahorcamiento, determinaron los forenses.

2019 – CRISTINA. La senadora y expresidenta Cristina Fernández de Kirchner anuncia en redes sociales que acompañará en la fórmula presidencial a la candidatura de Alberto Fernández por el Frente de Todos.

2023 – DÍA DE LA ESCARAPELA. Se celebra el Día de la Escarapela argentina, instituido en 1935 en conmemoración de la fecha en la que el Primer Triunvirato de las Provincias Unidas del Río de La Plata decreta la creación de ese símbolo patrio, como le pidió el general Manuel Belgrano.

Efemérides del 18 de mayo.

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