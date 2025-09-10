Con el inicio de la primavera llegan las alergias.



La presencia de polen en el aire provoca que millones de personas sufran de irritación y congestión ocular y de las ví­as respiratorias, con mayor o menor severidad.

La primavera está en el aire, como también están en el aire miles de millones de diminutos pólenes que desencadenan síntomas de alergia en millones de personas.

El polen es inofensivo, pero si usted tiene alergias estacionales, su cuerpo confunde el polen con algo peligroso y lo trata de atacar. Esta reacción causa síntomas como tos, goteo o congestión nasal y ojos llorosos con picazón. Tal vez se sienta como si tuviera un resfriado.

Algunos de los síntomas de la alergia primaveral son:

Estornudos

Picor de ojos u ojos llorosos

Goteo nasal

El mejor modo de reducirlos es evitar los desencadenantes de la alergia:

Procurando no salir a la calle en las horas de mayor concentración de polen en el ambiente, o sea, durante las primeras horas de la mañana y las últimas de la tarde.

en el ambiente, o sea, durante las primeras horas de la mañana y las últimas de la tarde. Evitando que el polen del exterior ingrese en la casa : dejar los zapatos en al llegar, cambiarse de ropa y ducharse, evitar que las mascotas se posen en sofás o camas, y tender la ropa en el interior para que no se impregne de polen.

: dejar los zapatos en al llegar, cambiarse de ropa y ducharse, evitar que las mascotas se posen en sofás o camas, y tender la ropa en el interior para que no se impregne de polen. Además, es recomendable hacer una limpieza profunda semanal de la casa, y mantener las ventanas cerradas en las horas de mayor concentración de polen.

Hacer ejercicio físico : Mantenerse en buena forma es un requisito indispensable para que nuestro sistema inmune esté al 100%. Aunque el ejercicio no cura las alergias, puede aliviar varios de los síntomas asociados. Sin embargo, hay que tomar precauciones a la hora de hacer deporte: practicar ejercicio en interiores, y nunca practicar deporte en horas en las que las concentraciones de polen son más altas.

: Mantenerse en buena forma es un requisito indispensable para que nuestro sistema inmune esté al 100%. Aunque el ejercicio no cura las alergias, puede aliviar varios de los síntomas asociados. Sin embargo, hay que tomar precauciones a la hora de hacer deporte: practicar ejercicio en interiores, y nunca practicar deporte en horas en las que las concentraciones de polen son más altas. Elegir el antihistamínico correcto, este fármaco alivia en su conjunto los síntomas de la alergia y, aunque no ayuda a acabar con ella, puede hacer que la temporada sea mucho más llevadera. Muchas personas esperan a encontrarse mal para tomarlo, algo que es un error, pues el fármaco es más eficaz si se consume antes de que aparezcan los síntomas, pues sirve para prevenir la aparición de estos.

Sobrellevando las alergias de la época

Para ayudarlos a sobrellevar mejor esta época complicada para muchos alérgicos, les presentamos una serie de recomendaciones sencillas que servirán para reducir los efectos del polen y respirar mucho mejor.

Las tres principales afecciones que se acentúan con la aparición del polen primaveral, son la rinitis alérgica (que afecta sobre todo a las fosas nasales y la garganta), la conjuntivitis alérgica (que produce irritación en los ojos) y el asma alérgica (que ataca a los bronquios y dificulta la respiración). Es frecuente que algunas personas padezcan los tres tipos de alergia al mismo tiempo, con la consecuente merma de su calidad de vida. Uno de los responsables de estas enfermedades es el polen de las plantas, que al ser inhalado por el organismo provoca un rechazo exagerado, con sí­ntomas de irritación, congestión e inflamación.

¿Qué podemos hacer para evitar las alergias de primavera?

Tomando esta serie de medidas se logra reducir la exposición al polen y así­ minimizar su impacto y efecto sobre las personas alérgicas.

Conocer al «enemigo»: Distintos tipos de polen provocan reacciones alérgicas en diferentes personas. No todos disparan las mismas reacciones en cada organismo. Los estudios médicos realizados por los alergistas les servirán para conocer a qué tipo de polen (u otros agentes) son alérgicos, para saber evitarlos cuando se presenten.

Controlar los horarios: La mayor producción de polen tiene lugar entre las cinco y las diez de la mañana, por lo que es mejor evitar las salidas al aire libre en esos horarios.

Consultar el pronóstico del tiempo: Los dí­as secos y ventosos dispersan el polen y son los más crí­ticos para los alérgicos; en esos dí­as, es mejor permanecer en casa o al menos en lugares cerrados. Por el contrario, en los dí­as húmedos, sobre todo después de una lluvia, el agua lava y elimina los rastros de polen del aire, trayendo alivio y mejorando la respiración. Así­ que lo mejor es tomar previsiones antes de realizar cualquier actividad a la intemperie.

Evitar el contacto directo: En caso de realizar actividades al aire libre (especialmente en el jardí­n), una simple mascarilla de pintor servirá para evitar la inhalación de polen y retrasar la aparición de alergias.

Cambiarse con frecuencia: El cambio de ropas varias veces al dí­a permitirá mantener alejados los alergenos que se adhieren a las telas. Por el mismo motivo, es conveniente no secar la ropa al sol, para que las partí­culas de polen no se impregnen.

Bañarse con frecuencia: Como complemento de la recomendación anterior, una ducha refrescante y un lavado de cabello todas las noches servirán para eliminar todo rastro de polen del cuerpo y descansar mejor.

Mantener la casa limpia: En los hogares, limpiar los pisos con agua para que la humedad mantenga el polen en el suelo y no se disperse por el aire; limpiar con frecuencia las cortinas y aberturas por donde ingrese aire del exterior y utilizar equipos de aire acondicionado con sistemas de filtrado de polen (que deberán conservarse limpios y en condiciones). Dejar las ventanas cerradas cuando el viento sople hacia el interior de la habitación. Utilizar la aspiradora en vez de escobas o plumeros.

Consultar al médico: Existen remedios con efecto antihistamí­nico muy efectivos (muchos de ellos de venta libre) pero es mejor que sean recetados y controlados por un especialista que proporcione la mejor medicación para cada tipo especí­fico de paciente.

1-Alergia al Polen

2-Alergia a los Ácaros

3-Alergia al pelo de los animales

4-Alergia a los alimentos

5- Alergia a los medicamentos/fármacos

6-Alergia al sol

7-Alergia a las picaduras de insectos

8- Alergia a los cosméticos

9-Alergia al látex

10- Alergia a la humedad

hospitalprivado.com.ar