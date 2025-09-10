Por el avance del maíz y el girasol, la soja pierde terreno: se sembrarán 800.000 hectáreas menos





La Bolsa de Cereales de Buenos Aires dio a conocer este miércoles su informe de pre-campaña de soja en el que estimó una superficie de destinada a la oleaginosa de 17,6 millones de hectáreas.

Esto representa una caída del 4,3% u 800.000 hectáreas con respecto al año pasado, cuando fueron 18,4 millones, la cifra más alta de las últimas cinco campañas.

“Se proyecta una caída interanual en la superficie destinada a la oleaginosa, aunque, el área se mantendría como la segunda más elevada de los últimos cinco ciclos y superaría el promedio del mismo período (17 millones de hectáreas)”, subrayó la entidad porteña.

Y agregó: “La reducción estaría explicada principalmente por una menor intención de siembra de soja de primera, frente a cultivos como maíz y girasol”.

SE ALISTA LA SOJA DE SEGUNDA

De acuerdo con el informe, la recuperación del área de maíz, favorecida por la baja en la presión de la chicharrita del maíz, junto al incremento del trigo y el buen desempeño del girasol, explican la reducción en los planteos de soja de primera.

Sin embargo, el aumento del área triguera impulsa mayores planteos para soja de segunda, moderando la baja general de la oleaginosa a nivel nacional. Es por ello por lo que se prevé una mayor proporción de planteos de segunda en comparación a la campaña previa.

“Todo esto ocurriría en un contexto climático que, al momento, se perfila como un año con condiciones dentro de los rangos normales de precipitación para la ventana de siembra”, agregó la Bolsa.

Por otro lado, remarcó que este achique en la superficie sojera se debe también a factores económicos.

Estos continúan siendo determinantes, en un contexto donde la relación insumo-producto y los márgenes ajustados condicionan la expansión del área sembrada.

“La intención de siembra de soja para la campaña 2025/26 refleja una disminución respecto al ciclo previo, interrumpiendo la tendencia alcista de las últimas cuatro campañas”, cierra el resumen del reporte.

EL INFORME COMPLETO

Con información de INFOCAMPO

AGRONEGOCIOS.COM.AR