Un nuevo episodio protagonizado por Andrea del Boca dentro de la casa de Gran Hermano generó preocupación entre los participantes y el público, luego de que la actriz sufriera otra caída en circunstancias que aún no fueron del todo esclarecidas.

El hecho ocurrió en las últimas horas y fue captado parcialmente por las cámaras del reality. Según se pudo observar, Del Boca perdió la estabilidad mientras se desplazaba por uno de los ambientes de la casa y terminó en el suelo, lo que motivó la inmediata asistencia de sus compañeros.

No es la primera vez que la actriz atraviesa una situación similar dentro del programa. En días anteriores ya había protagonizado otro episodio de características parecidas, lo que encendió alertas tanto dentro como fuera del ciclo televisivo.

Tras la caída, la producción activó el protocolo habitual y Del Boca fue asistida por el equipo médico del programa. Si bien en un primer momento se informó que no presentaba lesiones de gravedad, la reiteración de estos episodios abrió interrogantes sobre su estado general de salud.

En redes sociales, seguidores del programa y figuras del espectáculo manifestaron su preocupación y reclamaron que se le realicen estudios más profundos. Algunos incluso cuestionaron la continuidad de la actriz en el reality si no se garantiza un seguimiento médico adecuado.

Dentro de la casa, el clima también se vio alterado. Varios participantes se mostraron inquietos por lo ocurrido y acompañaron a Del Boca tras el incidente, en medio de un ambiente cargado de tensión.

Por el momento, la producción de Gran Hermano no emitió un comunicado detallado sobre las causas de las caídas ni sobre posibles medidas a futuro. Sin embargo, la reiteración de estos episodios instala un tema sensible: los límites entre el espectáculo y el cuidado de la salud de quienes participan. ​ ROSARIOPLUS