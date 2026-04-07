LA CARPA BLANCA DE LA DIGNIDAD DOCENTE SIGUE SU RECORRIDO LLEVANDO LAS VOCES DE LAS Y LOS DOCENTES

La Carpa Blanca de la dignidad docente, símbolo histórico de la lucha docente en defensa de la escuela pública, continúa su recorrido por la provincia y llegará a la ciudad de Rosario los días 9, 10 y 11 de abril, instalándose en Plaza San Martín. Bajo la consigna “Seguimos en plan de lucha”, este espacio itinerante busca visibilizar las demandas del sector y fortalecer el compromiso colectivo por una educación pública con dignidad y derechos.

Desde AMSAFE San Lorenzo invitamos a la comunidad a sumarse a este espacio itinerante de lucha porque la educación nos compete a todas y todos.

A 29 AÑOS DE LA CARPA BLANCA: MEMORIA, UNIDAD Y LUCHA FRENTE AL AJUSTE

El 2 de abril de 1997, la docencia argentina, organizada en la CTERA, protagonizó una de las luchas más emblemáticas de nuestra historia reciente: la instalación de la Carpa Blanca frente al Congreso de la Nación. Desde entonces, aquella gesta se convirtió en un símbolo de resistencia, dignidad y organización en defensa de la escuela pública.

Durante más de mil días, miles de docentes de todo el país sostuvieron un ayuno para visibilizar la grave situación educativa, exigir mayor financiamiento y reclamar salarios dignos. La Carpa Blanca fue también un espacio de encuentro con la comunidad, de debate, de enseñanza y de construcción colectiva.

Entre las conquistas más importantes de aquella lucha se encuentra el FONID (Fondo Nacional de Incentivo Docente), una herramienta clave para recomponer el salario docente a nivel federal, fruto directo de la organización y la lucha sostenida de la docencia.

Hoy, a 29 años de aquel 2 de abril, la Carpa Blanca vuelve a interpelarnos con fuerza. En un contexto de profunda crisis, el gobierno de Javier Milei ha eliminado el FONID, profundizando el ajuste educativo, el desfinanciamiento del sistema y el deterioro del salario docente en todo el país.

La docencia argentina atraviesa nuevamente una situación crítica: deterioro del salario, recortes presupuestarios, abandono de las políticas educativas nacionales y condiciones cada vez más adversas para enseñar y aprender.

Como entonces, las y los docentes sostienen la escuela pública a diario con compromiso y trabajo. Y como entonces, la respuesta vuelve a ser la organización, la unidad y la lucha.

Desde la CTERA reafirmamos que la educación es un derecho social y una responsabilidad indelegable del Estado. La memoria de la Carpa Blanca nos enseña que cada derecho conquistado fue producto de la lucha, y que solo con organización y unidad se podrán recuperar y ampliar esos derechos.

Junta Ejecutiva de CTERA

Buenos Aires, 2 de abril de 2026.

A 19 AÑOS DEL ASESINATO DE CARLOS FUENTEALBA, SU LUCHA SIGUE MÁS VIVA QUE NUNCA

Recordamos al compañero que fue asesinado por luchar, por enseñar, por defender la escuela pública y la dignidad de las y los trabajadores de la educación.

Su nombre no es solo memoria: es bandera, es ejemplo, es compromiso colectivo para seguir enfrentando el ajuste, la violencia y el intento de disciplinar a quienes levantan la voz.

Carlos Fuentealba ¡Presente!

Ahora y siempre.

Por la Escuela Pública, por nuestros derechos y por una educación emancipadora.

#CarlosFuentealbaPresente #escuelapública

FERIA DEL LIBRO 2026

San Telmo y Feria del Libro

Desde AMSAFE San Lorenzo te invitamos a ser parte de una experiencia única: un viaje a la 50° Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, uno de los eventos más importantes de América Latina, junto a un recorrido por el histórico barrio de San Telmo.

Salida: 9 de mayo

Destino: Buenos Aires (ida y vuelta en el día)

Costos:

– Afiliados/as: $40.000

– Acompañantes no afiliados/as: $60.000

– Menores de 10 años: $30.000

PAGO POR TRANSFERENCIA: El mismo debe ser cancelado antes del 7 de mayo.

Incluye:

Desayuno seco en el viaje

Entrada a la Feria del Libro

AMSAFE San Lorenzo – Con vos, siempre.

Por una educación pública con dignidad, justicia y derechos para enseñar y aprender.