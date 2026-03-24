La ganadería argentina atraviesa un momento de precios firmes, impulsado por una demanda que se mantiene dinámica y una oferta que todavía no logra recomponerse plenamente.

En este escenario, el mercado de hacienda muestra señales claras de fortaleza, generando expectativas positivas en toda la cadena productiva.

Desde la consignataria Jáuregui Lorda, su titular, Joaquín Jáuregui Lorda, sostuvo que el contexto actual ofrece condiciones favorables para el negocio ganadero, aunque remarcó que el desafío central pasa por incrementar la producción.

“El contexto está en inmejorables condiciones. Hoy los valores de la hacienda son buenos porque la demanda, tanto interna como externa, está firme y la oferta todavía es limitada”, explicó a Infocampo, durante su participación en Expoagro.

Este fenómeno responde, en gran medida, a una tendencia global: la creciente necesidad de proteínas animales, que posiciona a la carne argentina en un lugar estratégico dentro del comercio internacional. Es así que los precios atractivos aparecen como un incentivo concreto para que los productores vuelvan a invertir y proyectar crecimiento.

RETENCIÓN: UNA ESTRATEGIA CLAVE

Más allá del optimismo que generan los valores actuales, el sector enfrenta un desafío estructural que arrastra desde hace años: la pérdida de stock ganadero. Por eso, la retención de vientres y la recomposición de los rodeos se consolidan como una prioridad estratégica.

Jáuregui Lorda subrayó que este proceso requiere tiempo y estabilidad, ya que la producción ganadera está condicionada por los ciclos biológicos y por factores climáticos que no a menudo acompañan.

“Cuesta mucho hacer un animal; son tres años de un proceso que debe ser acompañado por variables como el clima”, señaló.

En ese sentido, explicó que, si bien el panorama general es favorable, todavía existen regiones que continúan afectadas por la falta de lluvias. La recuperación del stock, advirtió, no será inmediata, pero resulta imprescindible para sostener el crecimiento futuro del sector y atender la demanda de todos los mercados.

El objetivo es claro: lograr en los próximos años un rodeo más numeroso y eficiente, capaz de producir más kilos de carne y consolidar el protagonismo de la ganadería argentina.

EXPOAGRO, UNA VIDRIERA ESTRATÉGICA

La participación de la consignataria Jáuregui Lorda en Expoagro reflejó el dinamismo del sector y la importancia de estos espacios para generar negocios y fortalecer vínculos con productores. Invitada por la organización de la muestra, la firma llevó adelante un remate que marcó el cierre de una semana intensa de actividad comercial.

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Para su titular, la experiencia combinó expectativas y satisfacción por el trabajo realizado en un ámbito que funciona como un verdadero termómetro del sector. “Expoagro es un espacio fundamental para mostrar lo que hacemos y para que los productores puedan expresar todo su potencial productivo”, destacó.

La presencia en la exposición no solo permitió concretar operaciones, sino también confirmar que el negocio ganadero se encuentra en una etapa de transición, con precios atractivos y un horizonte de crecimiento sostenido.

LIBERTAD DE MERCADO Y MIRADA DE LARGO PLAZO

De cara al futuro, Jáuregui Lorda remarcó la importancia de contar con reglas claras y previsibilidad para consolidar el proceso de recuperación del sector. En su visión, la libertad de mercado y la apertura de nuevos destinos comerciales resultan factores determinantes para que la ganadería continúe expandiéndose.

“El productor necesita trabajar con libertad, que el mercado se equilibre por sí solo y que no haya intervenciones que terminen perjudicando la producción”, afirmó.

En tiempos en los que transcurre una demanda global sostenida, precios que acompañan y un proceso gradual de recomposición del stock, la ganadería argentina se encamina hacia un nuevo ciclo productivo.

Se trata de un escenario que, según coinciden los referentes del sector, puede marcar el regreso definitivo de la actividad a un lugar central dentro de la economía agropecuaria en nuestro país.

Ganadería con precios en alza: un escenario que promete consolidarse en el tiempo

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