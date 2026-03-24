Cada 24 de marzo se celebran y conmemoran fechas que marcaron un antes y un después tanto en Argentina como en el mundo.



1564 – LIBROS MALDITOS. El papa Pío IV publica el «lndex Librorum Prohibito», un catálogo de libros malditos prohibidos a los fieles católicos. Además publicó diez reglas que servirían de guía para catalogar las obras que no estén incluidas en ese índice de censura.

1874 – NACE EHRICH WEISS. Nace en Budapest el ilusionista Ehrich Weiss, quien pasará a la historia con el nombre de Harry Houdini. Nacionalizado estadounidense, Houdini se hizo famoso con espectáculos en los que mostró una asombrosa habilidad para el escapismo aún a riesgo de su vida.

1882 – ROBERT KOCH. El médico alemán Robert Koch anuncia en Berlín que ha descubierto la bacteria que causa la tuberculosis pulmonar, la Mycobacterium tuberculosis, más conocida como «bacilo de Koch». En 1883 halló el bacilo del cólera, por lo que se le considera el fundador de la bacteriología. Koch recibió el Premio Nobel de Medicina en 1905.

1905 – FALLECE JULIO VERNE. A la edad de 77 años muere en Amiens (Alta Francia) el escritor francés Julio Verne, considerado el padre de la ciencia ficción por una obra en la que describió inventos y logros científicos posteriores a su época, como los cohetes espaciales, los helicópteros y los misiles. Es el autor de las célebres novelas 20.000 leguas de viaje submarino, De la Tierra a la Luna y Viaje al centro de la Tierra, entre otras.

1964 – FIRELIGHT. Se estrena Firelight, la primera película dirigida por el estadounidense Steven Spielberg, uno de los más afamados directores de cine. El filme fue realizado por Spielberg a la edad de 17 años. Dura 135 minutos, tuvo un presupuesto de 500 dólares y recaudó unos 785.000 dólares, según la ficha de FilmAfinity.

1976 – GOLPE DE ESTADO. El 24 de marzo comienza el autodenominado Proceso de Reorganización Nacional con el golpe cívico militar encabezado por el general Jorge Rafael Videla, jefe de la primera de las “juntas militares” que desataron la persecución y desaparición de unas 30.000 personas, según organismos defensores de los derechos humanos.

1977 – CARTA ABIERTA. El periodista y escritor Rodolfo Walsh escribe a la Junta Militar una “carta abierta” en la que denuncia el terrorismo de estado desatado por el régimen encabezado por el general Jorge Rafael Videla.

1980 – FALLECE OSCAR ROMERO. Un francotirador paramilitar de ultraderecha asesina de un balazo al obispo salvadoreño Óscar Arnulfo Romero, de 62 años, cuando oficiaba misa en la capilla del hospital de La Divina Providencia de San Salvador. El obispo, quien defendió a los pobres y los derechos humanos, fue declarado santo por el papa Francisco en 2018.

1986 – LA HISTORIA OFICIAL. El filme argentino La historia oficial, dirigido por Luis Puenzo y protagonizado por Héctor Alterio y Norma Aleandro, gana el premio Óscar a la mejor película extranjera convirtiéndose en la primera latinoamericana en recibir el galardón de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos.

1989 – EXXON VALDEZ. El buque petrolero Exxon Valdez derrama al mar 36.000 toneladas de crudo que causan graves daños ambientales a unos 2.000 kilómetros de las costas de Alaska (EEUU). El siniestro dio lugar en 1990 a la aprobación de una nueva ley medioambiental en Estados Unidos llamada Oil Pollution Act.

1991 – DIEGO MARADONA. El delantero Diego Maradona juega por última vez con la camiseta del Nápoles italiano. Fue en el partido en el que marcó de penal el único gol “napolitano” en la derrota por 4-1 ante el Sampdoria en Génova. Poco después se conocería la suspensión del crack argentino por dopaje.

2002 – FALLECE CÉSAR MILSTEIN. A la edad de 74 años muere en la ciudad inglesa de Cambridge el químico argentino César Milstein, ganador del premio Nobel de Medicina de 1984 por sus investigaciones sobre los anticuerpos monoclonales.

2009 – JORGE BARREIRO. Muere el 24 de marzo en Buenos Aires, a la edad de 79 años, el actor Jorge Barreiro, protagonista de exitosas telenovelas, como El amor tiene cara de mujer, y con una extensa trayectoria en el cine y el teatro. Actuó en 41 películas y en 29 telenovelas.

2024 – VERDAD Y JUSTICIA. Se celebra el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, declarado en 2002 en conmemoración del golpe cívico-militar de 1976 responsable de crímenes de lesa humanidad cometidos bajo un régimen de terrorismo de estado.

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