Hasta el año 2007, el 12 de octubre se conmemoró como el «Día de la Raza».

Sin embargo, los cambios sociales y culturales de las últimas décadas hicieron que el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo cuestionara aquella denominación y la cambiara por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

La palabra raza no tiene validez científica para referirse a los distintos grupos humanos y su uso alimenta el racismo.

Por lo tanto, la iniciativa del organismo público propuso cambiar el espíritu del festejo modificando el nombre.

El cambio en la denominación de esta fecha tiene como principal objetivo dejar de valorar exclusivamente la cultura europea, con el fin de visibilizar los aportes de los pueblos originarios en la formación de nuestra identidad nacional. Este cambio se oficializó el 3 de noviembre de 2010 a través del Decreto Presidencial número 1584.

La denominación «Día del respeto a la diversidad cultural» brinda un significado acorde al valor que asigna la Constitución Nacional y diversos tratados a la diversidad étnica y cultural de todos los pueblos.

Además, este nuevo enfoque deja de hacer énfasis en «la conquista» de América y da paso al análisis y a la valoración de la inmensa variedad de culturas que aportaron a la construcción de la identidad de nuestro país.

WIPHALA: La bandera de los pueblos originarios. La wiphala es una bandera cuadrangular de siete colores, inicialmente empleada por los pueblos andinos y posteriormente adoptada por otros pueblos, como algunos grupos guaraníes. ​La enarbolan pueblos originarios de Bolivia, Perú, Colombia, Argentina, Chile, Ecuador y Paraguay.​​​ Wikipedia

Colores: Rojo; Naranja; Amarillo; Blanco; Verde; Azul; Violeta. Diseñador: Germán Choque Condori; (Rediseño moderno) MAS INFO AQUÍ

TELAM