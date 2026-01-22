Por primera vez se envió electricidad desde un avión en pleno vuelo. El experimento que podría cambiar cómo producimos energía



Una aeronave logró transmitir energía de forma inalámbrica hacia la superficie terrestre mientras volaba a miles de metros de altura. El logro, documentado por IEEE Spectrum, marca un paso clave hacia la energía solar espacial y anticipa un futuro donde la electricidad podría llegar desde el cielo.

Nota original en: GIZMODO