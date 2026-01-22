La tos es una respuesta natural del cuerpo que ayuda a eliminar elementos irritantes o infecciosos de las vías respiratorias. Sin embargo, cuando es persistente, puede ser molesta y afectar nuestra calidad de vida.



Afortunadamente, existen diferentes remedios naturales que pueden proporcionar alivio. Aquí te compartimos los más efectivos respaldados por estudios y recomendaciones médicas.

1- Té con miel

La miel es un remedio tradicional y efectivo para la tos, especialmente en niños mayores de 1 año y adultos. Según un estudio publicado en la Biblioteca Nacional de Medicina, la miel puede ser más efectiva que algunos medicamentos para la tos en aliviar los síntomas nocturnos. Para usarla, mezcla 2 cucharadas de miel con agua caliente o té de hierbas.

2- Jengibre

Con propiedades antiinflamatorias, el jengibre puede ayudar a aliviar la tos seca y el asma. Un estudio elaborado en el Centro Médico de la Universidad de Columbia indica que algunos compuestos del jengibre relajan las vías respiratorias. Prepara un té con rebanadas de jengibre fresco y, si lo deseas, puedes añadirle miel o limón.

3- Mantente hidratado

Beber líquidos a temperatura ambiente o calientes puede aliviar la irritación de la garganta y la tos. Según el Journal of Clinical Nursing, las bebidas calientes, como tés o caldos, ofrecen alivio inmediato y prolongado de los síntomas de resfriado.

4- Cúrcuma

La cúrcuma, específicamente la curcumina, es conocida por sus propiedades antiinflamatorias, antioxidantes y antibacterianas. Un estudio publicado en el Journal of Medicinal and Pharmaceutical Research demuestra que la curcumina tiene efectos beneficiosos en la modulación de la respuesta inmune, lo que podría ayudar a reducir la inflamación en las vías respiratorias y aliviar la tos seca.

5- Menta

La menta, rica en mentol, puede ayudar a aliviar la tos y la irritación en la garganta. Según un artículo en el Journal of Pharmacognosy and Phytochemistry, el mentol en la menta tiene propiedades antiinflamatorias y puede actuar como un analgésico tópico para aliviar la irritación de la garganta.

6- Bromelina

La bromelina es una enzima que proviene de la piña y es más abundante en el corazón de la fruta, que tiene propiedades antiinflamatorias y también pueden tener propiedades mucolíticas, lo que significa que puede disminuir la mucosa y eliminarla del cuerpo.

Algunas personas beben jugo de piña de forma diaria para reducir la mucosa de la garganta y eliminar la tos. Sin embargo, no hay demasiada bromelina en esta bebida para aliviar los síntomas. Existen suplementos de bromelina que puedes encontrar en cualquier tienda naturista, y pueden ser más efectivos para eliminar la tos. 7- Tomillo El tomillo es una planta aromática tradicional reconocida por sus propiedades medicinales, especialmente en el tratamiento de la tos seca. Un estudio publicado en la Biblioteca Nacional de Medicina sugiere que los componentes activos de tomillo poseen propiedades antitusígenas, expectorantes y antiinflamatorias que ayudan a aliviar la irritación de la garganta y a reducir la tos.

¿Y si la tos persiste?

Si la tos persiste por más de tres semanas, interfiere con tu vida diaria, está acompañada de fiebre, dificultad para respirar o sangre, consulta a un profesional de la salud. Estos remedios naturales son efectivos para casos leves, pero no sustituyen el tratamiento médico cuando es necesario.

Por Natalia Rodriguez. Ecoosfera