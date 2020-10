Plebiscito histórico en Chile: Arrasó el voto a favor de redactar nueva Constitución y dejar atrás la de Pinochet

El “Apruebo” supera el 78% y la preferencia por “Convención Constitucional” supera el 79%

Texto: Pressenza redacción Chile / Adaptado a Nuevaregion.com

Pese a la pandemia y la consecuente postergación de este evento que debió realizarse en abril pasado, hoy en Chile se pudo ir a las urnas.

Se respetaron las medidas sanitarias para evitar al máximo posible los contagios de coronavirus, con un despliegue notable de organización cívica y también con mucha emoción.

Se definía en un plebiscito si se aprueba o rechaza el cambio de la Constitución, así como mediante qué órgano se lo hace, si una Convención Constitucional o una Comisión Mixta.

Los resultados que tenemos a las 23 horas de hoy arrojan lo siguiente:

Total de votos escrutados: 93,77%

Apruebo: 78,25%

Rechazo: 21,75%

Convención Constitucional: 79,22% Comisión Mixta: 20,78%

Por lo que se puede ya dar por vencedora a la opción Apruebo y establecer el mecanismo de una Convención Constitucional para redactar la nueva Constitución.

En abril 2021 se irá nuevamente a las urnas para elegir a quienes redacten el nuevo texto. Desgraciadamente no lo hará una Asamblea Constituyente y soberana, sino quienes hayan propuesto los partidos políticos en los diferentes distritos electorales y cumplan con los requisitos establecidos por el Acuerdo Nacional.

Hasta ahora se insiste en que se facilite la participación de independientes, cosa que el Parlamento no ha querido zanjar. Son trampas, a nuestro modo de ver, limitantes de la participación plena. Además no se cuenta, hasta el día de hoy, con escaños reservados para los pueblos originarios y es necesario aprobar por dos tercios -y no por mayoría simple- el articulado.

El proceso se completará con una última votación en la que se plebiscitará si se aprueba o no el texto final redactado. De aquí a entonces, queda un largo trecho por recorrer.

El triunfo de hoy constituye sólo el primer paso. Estando muy conscientes de ello, igualmente las chilenas y chilenos salieron masivamente a celebrar ya desde las 20 horas, volcándose a las plazas y calles de todas las grandes ciudades, en una fies30ta que especialmente en Plaza Dignidad ha resultado desbordante de alegría, con músicos y bandas, fuegos artificiales y luces que proyectan sobre el edificio más alto la palabra «Renace».

Hay miles en las calles para dejar atrás la Constitución de Pinochet: «borrar tu legado será nuestro legado», dicen. Extienden lienzos con las palabras «Adiós General» y cantan «Chile despertó, despertó, Chile despertó».