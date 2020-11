PGSM: Vecinos hartos de las motos y desbordes en lugares públicos exigieron soluciones a municipio y policía

Vecinos de Barrio del Sol están hartos de las malas juntas y los desbordes en el nuevo “Paseo Saludable”.

Se auto-convocaron exigiendo la presencia de autoridades municipales y policiales. No asistió ni el intendente De Grandis ni alguno de sus miembros de gabinete. Intentaron justificar la inacción y defender al intendente sus concejales Walter García y Sonia Grassano, y Luis Segovia (jefe del CIAC -ex cpc-), pero no lo lograron.

Los vecinos ilustraron los desbordes con todo tipo de ejemplos y les exigieron hacer cumplir las ordenanzas y leyes vigentes. Los representantes del intendente sólo atinaron a presentar justificaciones y tratar de desviar el tema a “que es algo social que pasa en todos lados”. Entonces los vecinos les explicaron cómo en otras localidades los presidentes comunales o intendentes sí hacen cumplir las ordenanzas.

Alrededor de 50 vecinos ocuparon un sector del paseo “saludable” cercano a Rioja y Rivadavia. También estuvieron presentes los concejales Jorge Rú y Luciano Mandón invitados por los vecinos y llegaron temprano bastante antes del comienzo.

El Comisario Nowhichi, explicó las ya conocidas limitaciones que tienen para poder controlar todos los puntos denunciados.

Jorge Rú explicó que las ordenanzas necesarias para controlar estos desbordes ya están aprobadas hace mucho. Sea la prohibición de tomar alcohol en la vía pública, o los ruidos molestos por la noche, o las motos con escapes libres, todos esos instrumentos ya están a disposición del intendente para hacerlos cumplir.

Luciano Mandón también se solidarizó con los vecinos y exigió a la intendencia tomar acciones para evitar esta problemática. Apoyó también la moción de definir uno o varios lugares de la ciudad donde los jóvenes puedan encontrarse sin generar estas situaciones molestas e impropias.

Si bien todos reconocen que no es lo ideal, de a poco fue ganando apoyo la moción de que se definan lugares donde los jóvenes puedan reunirse y las autoridades municipales y sobre todo las policiales puedan controlar. Pero deben ser lugares alejados de plazas o paseos públicos donde las familias no sufran estas faltas a la buena convivencia ni tengan que sufrir violencia ni amenazas cuando han pretendido algún poco de respeto.

Gabriel Gómez Fiori

Nuevaregion.com