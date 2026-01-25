Fuerzas de seguridad realizaron operativos sorpresa para combatir los ruidos molestos y las conducciones peligrosas en San Lorenzo y Puerto General San Martín.

Mencionaron que es «en el marco de un plan preventivo» iniciado hace hace unas semanas pero los vecinos, sobre todo los de Puerto (muy molestos), afirman que de «preventivo» no hay nada ya que hace MESES vienen sufriendo todo tipo de ruidos molestos y situaciones peligrosas con motos circulando también por las veredas con toda impunidad.

Ahora se está desplegando un operativo, con la premisa de «devolver la tranquilidad a los espacios públicos y garantizar la seguridad vial»

El fin de semana del 24 y 25 de Enero se realizó lo que describen como «un despliegue de Alta Visibilidad en el sector del Circuito Aeróbico y zonas de influencia».

El operativo, de carácter rotativo y sorpresivo, tuvo como objetivo principal disuadir conductas de riesgo y neutralizar la problemática de los ruidos molestos.

La coordinación estuvo a cargo de diversas dependencias de la Unidad Regional XVII, trabajando de manera conjunta para cubrir un amplio radio jurisdiccional:

Comisaría 5ta de PGSM:

Comando Radioeléctrico (CRE) de Puerto General San Martín.

Unidades Móviles y la Sección Motorizada (Águilas) de San Lorenzo.

Personal de Tránsito Municipal.

El foco: Escapes libres y música a alto volumen

La intervención policial fue en respuesta a las numerosas denuncias por las motos con caños de escape libre, maniobras de conducción muy peligrosas que ponen en riesgo tanto a las familias que quieren disfrutar esos espacios como a los peatones y hasta a a los propios conductores que parecen no tener ninguna conciencia ni cuidado de su propia interidad.

En menor grado hay molestias por música con volumen excesivo en estos sectores de esparcimiento, y también fue abordado por las autoridades.

Resultados:

Si bien en casos como el de PGSM hay momentos de alta concentración de vehículos con escape libre, a veces más de 50, hasta ahora los operatovos informan:

15 motocicletas remitidas al corralón municipal por diversas infracciones a las normativas de tránsito.

Múltiples actas de infracción labradas por inspectores de tránsito.

10 hombres mayores de edad demorados por la policía bajo el Artículo 10 Bis del Código Procesal Penal (averiguación de antecedentes y/o pedidos de captura).

Las autoridades indicaron que estos operativos continuarán especialmente durante los fines de semana y en horarios pico, buscando erradicar las conductas que alteran el orden público y la seguridad en las zonas más concurridas de la región.