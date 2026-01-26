Cada 26 de enero se celebran y conmemoran fechas que marcaron un antes y un después tanto en Argentina como en el mundo.



1914 – FALLECE JOSÉ G. BROCHERO en la provincia de Córdoba. Sacerdote conocido como «El cura gaucho» fue canonizado en 2016 por el Papa Francisco.

1925- NACE PAUL NEWMAN en Ohio, Estados Unidos. Actor, cineasta y una de las leyendas más importantes de Hollywood. También se destacó como piloto automovilístico.

1944- GUERRA AL EJE El gobierno argentino rompe relaciones diplomáticas con Alemania y Japón durante la Segunda Guerra Mundial.

1954- NACE MIGUEL MATEOS Uno de los músicos más emblemáticos de la escena del pop argentino durante la década del ochenta.

1955- NACE EDDIE VAN HALEN en la ciudad de Amsterdam, Holanda. Este virtuoso guitarrista fue fundador de la banda de rock Van Halen, con la que vendió más de 90 millones de discos.

1958- NACE EDGARDO BAUZA en la provincia de Santa Fe. Como entrenador logró que dos clubes de fútbol ganen la Copa Libertadores de América por 1° vez: Liga de Quito (Ecuador) y San Lorenzo de Almagro.

1958- NACE ELLEN DEGENERES en Luisiana, Estados Unidos. Conductora de TV, comediante y actriz, ganadora de 7 premios Emmy con su programa “The Ellen DeGeneres Show”.

1962- NACE OSCAR RUGGERI en la provincia de Santa Fe. Ex futbolista emblema de la selección nacional con la que ganó el mundial de México ´86 y 2 Copas América.

1996- LA SOLE EN COSQUÍN Con 15 años de edad hace su primera presentación en el festival de música folclórica cordobés, ganándose rápidamente la ovación del público.

2020- FALLECE KOBE BRYANT Muere en California al caer el helicóptero que lo transportaba. Fue uno de los mejores jugadores de la historia del básquet mundial.

2022- DIA INTERNACIONAL DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL Se conmemora esta fecha para enfatizar la importancia de la educación como generadora de conciencia sobre el cuidado del ambiente.

